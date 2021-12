Covid-19 Kehrtwende: Die Impfkommission verkürzt die Booster-Wartefrist Statt nach sechs Monaten kann die Auffrischimpfung schon nach vier Monaten erfolgen. Omikron hat zum Meinungsumschwung geführt.

In Südafrika hat sich die Variante Omikron durchgesetzt. Laurens Bosch / EPA

Ab jetzt darf früher geboostert werden. Damit folgt die Eidgenössische Impfkommission Ekif der Ankündigung von Bundesrat Alain Berset vom Freitag, die Wartefrist für eine Auffrischimpfung von sechs auf vier Monate zu verkürzen. Noch vor einer Woche hielt Ekif-Präsident Christoph Berger an der Halbjahresfrist fest, nun erklärte er gestern an der Fachmedienkonferenz in Bern die Gründe für die Anpassung.

Wesentlich ansteckender

Als Hauptgrund nennt Berger die neue Variante: «Omikron ist wesentlich ansteckender und verbreitet sich sehr rasch», sagt der Infektiologe vom Universitätskinderspital Zürich. Die Variante verbreitet sich zweifach schneller als Delta, verdoppelt sich in Grossbritannien und Dänemark alle zwei bis vier Tage und kann bei Geimpften und Genesenen zu vielen Reinfektionen führen. Berger erklärt:

«Aber nach einer Auffrischimpfung steigt die Zahl neutralisierender Antikörper wieder deutlich an.»

Erste Studien zeigen, dass der Schutz nach ein paar Monaten gegen eine Omikron-Infektion nach zwei Dosen nur noch bei 35 Prozent ist. Mit einer Auffrischung steigt der Impfschutz wieder auf 75 bis 80 Prozent an.

Die Empfehlung einer Auffrischimpfung dient zwei Zwecken. Bei den über 65-Jährigen erhöht sie den Schutz vor schwerer Erkrankung, bei den 16- bis 64-Jährigen den Schutz vor einer Infektion, womit die Zirkulation des Virus in der Bevölkerung gebremst wird. Die Empfehlung entspricht nicht der Zulassung von Swissmedic. Deshalb ist der Booster nach vier Monaten off label. Da die Fachkommission Ekif das empfiehlt, ist die oder der Impfende entlastet. Der Arzt erfüllt seine Sorgfaltspflicht und ist somit nicht haftbar.

Empfohlen wird der gleiche Impfstoff für die Auffrischung

Geboostert wird möglichst mit dem gleichen Impfstoff wie bei der zweiten Dosis, eine Kreuzimpfung mit einem anderen mRNA-Impfstoff ist aber auch möglich. Noch sei das Wissen über Omikron begrenzt. Unabhängig davon, ob diese Variante zu milderen oder gleich schweren Verläufen führe, würden mit der Auffrischimpfung aber die Vorteile von Omikron wegen der höheren Übertragbarkeit etwas ausgeglichen, hielt Berger fest.

Ein Anteil von 10 bis 20 Prozent

Omikron macht auch dem BAG Sorgen. Zwar gibt es im Moment durchaus erfreuliche Zahlen. Sowohl die Neuinfektionen wie auch die Hospitalisationen gehen zurück. «Doch Omikron macht sich in unserer Stube breit», sagte Patrick Mathys vom BAG. Ihren Anteil in der Schweiz schätzt Mathys bereits heute auf 10 bis 20 Prozent. Deshalb sieht er jetzt die Ruhe vor dem nächsten Sturm. Dieser könnte kommen, wenn Anfang Januar Omikron die dominierende Variante wird.