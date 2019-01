Das sind unsere journalistischen Perlen des Jahres 2018

Reportage über die Alp Rohr im Entlebuch: «Das Älplerleben bedeutet Freiheit»

Älpler habens ruhig und schön, leben im Einklang mit der Natur - so oft die Vorstellung in den Köpfen der Leute. Dass das Alpleben eine richtige Büez ist, hat unsere Autorin am eigenen Leib erfahren.