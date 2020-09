Die Bundesplatz-Räumung ist ein Erfolg für die Besetzer – die Berner Regierung liefert die Bilder, die die Klimastreik-Bewegung braucht

Live

Polizei räumt Bundesplatz ++ Aktivisten werden weggetragen ++ Besetzer: So wird das Thema aufgeschoben

Klima statt Corona – Umweltaktivisten wollen das bis zur Pandemie vorherrschende Thema wieder auf die politische Traktandenliste setzen und starteten am Montag auf dem Bundesplatz die Aktionswoche «Rise Up for Change». Am Mittwochmorgen wird das Protestcamp geräumt.