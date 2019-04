Quiz

Die Schweiz diskutiert über den Bauboom: Doch wie wohnen wir eigentlich? 11 Antworten in unserem Quiz

In der Schweiz wird auch 2019 gebaut, was das Zeug hält - das zeigen neue Zahlen von WüestPartner. Doch wie wohnt die Schweiz eigentlich? Suchen Sie die richtigen Antworten in unserem Wohnquiz.