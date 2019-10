Diese Gemeinden wählten am extremsten, schnellsten und zuverlässigsten Die nationalen Ergebnisse sind bekannt – wenden wir uns den über 2000 Gemeinden zu. Wer hat die meisten Frauen gewählt? Wo liegen die Hochburgen der einzelnen Parteien? Und welche Gemeinde erzielte fast exakt die gleichen Parteistärken wie die Gesamtschweiz? Lea Senn / watson.ch

1. Die frauenfreundlichste Gemeinde

Im Kanton Appenzell Ausserrhoden standen zwei Kandidierende für den Nationalrat zur Auswahl. Obwohl die Kandidatin Jennifer Abderhalden die Wahl nicht schaffte, holte sie in einigen Gemeinden mehr Stimmen als ihr männlicher Kontrahent David Zuberbühler. Und diese Stimmen sorgten dafür, dass die Gemeinden Trogen, Speicher (Wohnort von Jennifer Abderhalden), Rehetobel und Teufen schweizweit die höchsten Frauenanteile auf ihren Wahlzetteln hatten. In Trogen betrug er 71.2%.



Jennifer Abderhalden (FDP) reichte es nicht für den Sprung in den Nationalrat. Dafür sorgte sie für eine hohe Frauenquote in einigen Gemeinden in Appenzell Ausserrhoden.

Am wenigsten Frauen wählten die Bürger und Bürgerinnen der Schwyzer Gemeinde Alpthal. Auf 929 Stimmen für Männer kamen nur 122 Stimmen für Frauen, das ergibt einen Anteil von 11.6%. An zweiter Stelle liegt Unteriberg SZ, an dritter Stelle Zwischenbergen VS.

Für die Kantone Uri und Nidwalden keine Angaben verfügbar.

Grafik: kob, Quelle: bfs Kartenmaterial: Bundesamt für Statistik (BFS), GEOSTAT



2. Die durchschnittlichste Gemeinde

Fast exakt genau wie der Schweizer Durchschnitt stimmten die Wähler und Wählerinnen aus Untersiggenthal AG. Ähnlich «durchschnittlich» stimmte auch Frauenfeld TG und Montet (Glâne) FR.



3. Die pflichtbewussteste Gemeinde

Mit 85.4% Wähleranteil krönen wir die Walliser Gemeinde Ergisch zur pflichtbewusstesten Gemeinde der Schweiz. Von den 157 Wahlberechtigten gingen 134 an die Urne.

4. Die wahl-faulste Gemeinde

Die tiefste Wahlbeteiligung verzeichnete die bündner Gemeinde Cama im südlichen Misox. Von den 367 Wahlberechtigten legten nur gerade 85 ihren Wahlzettel ein, das ergibt eine Beteiligung von 23.2%.

5. Diese Gemeinde mobilisierte am besten

Auch die Gemeinde Riemenstalden aus dem Kanton Schwyz hat sich einen Platz auf unserer Liste gesichert. Vor vier Jahren noch lag die Wahlbeteiligung bei 52.8 Prozent, bei den diesjährigen Wahlen pilgerten 69.1 Prozent der Stimmberechtigten an die Urne. Allerdings liegt die Anzahl der Wahlberechtigten nur gerade bei 55 Personen, ein paar wenige Leute können also viel an der Wahlbeteiligung verändern.

6. Die schnellste Gemeinde

Islisberg hat offenbar die schnellsten Auszähler der Schweiz. Die aargauische Gemeinde lieferte landesweit das allererste Schlussresultat. Wie schon vor vier Jahren dominierte auch in diesem Jahr die SVP (40% Wähleranteil) auf den 227 Stimmzetteln.

7. Partei-Hochburgen

SVP

Horrenbach-Buchen BE: 84.1%

CVP

Corippo TI: 79.5%

FDP

Trogen AR: 69.7%

BDP

Glarus Nord GL: 64.6%



SP

Fontenais JU: 49.3%

Grüne

Oltingen BL: 38.4%



GLP

Vaux-sur-Morges VD: 23.8%