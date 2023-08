Teilzeitarbeit Persönliches Dilemma: Wir sollten mehr, wollen aber lieber weniger arbeiten – wieso das politisch relevant ist Die alternde Gesellschaft verschärft den Fachkräftemangel in den kommenden Jahren. Eine neue Studie zeigt nun, dass sich viele in einem persönlichen Dilemma befinden. Sie wissen, dass sie aus wirtschaftlicher Sicht mehr arbeiten müssten. Gleichzeitig finden sie, dass der Erwerbsarbeit zu viel Gewicht beigemessen wird.

Wer sich privat um Kinder kümmert, soll nicht so viel arbeiten. Trotzdem soll allen Kindern ab 3 Monaten ein Kitaplatz zur Verfügung stehen. Bild: Boris Bürgisser (Geuensee, 26. August 2022)

Die Ergebnisse stehen in eklatantem Widerspruch –und machen doch irgendwie Sinn. Die Studie von Sotomo über Teilzeitarbeit offenbart, wie sich gerade junge Erwachsene mit der Erwerbsarbeit schwertun: Sie finden besonders häufig, dass wir eigentlich mehr arbeiten müssten. Zugleich stellen sie aber fest, dass in der Schweiz zu viel gearbeitet wird.

Dieser Widerspruch lässt sich auf die Mehrheit der Bevölkerung ausweiten: Gemäss Umfrage sind 56 Prozent der Schweizerinnen und Schweizer der Meinung, dass aufgrund der Alterung der Gesellschaft und des Fachkräftemangels mehr gearbeitet werden müsste. Die Studienautorinnen schreiben dazu: «Die Mehrheit der Bevölkerung ist sich offenbar bewusst, dass der demografische Wandel und die damit wachsende Last auf der verbleibenden Erwerbsbevölkerung eine Herausforderung für die Altersvorsorge und die Sicherung des Wohlstands bedeutet.» Gleichzeitig geben 68 Prozent an, dass wir ganz grundsätzlich zu viel arbeiten.

Die Studie entstammt der Initiative geschlechtergerechter.ch. In deren Auftrag haben die Forschenden von Sotomo 2000 Personen ab 18 Jahren in der Deutschschweiz und der Romandie befragt. Die Initiantinnen wollen damit eine Debatte anstossen für ein «chancen- und geschlechtergerechtes Miteinander» in der Schweiz. Dabei sind vor allem drei Erkenntnisse auch politisch relevant:

Der wichtigste Grund, nicht mehr zu arbeiten, sind nicht Kinder, sondern der Wunsch nach Freizeit. Doch es gibt auch andere. Für manche lohnt es sich schlicht nicht, mehr zu arbeiten: 14 Prozent der Mütter und 16 Prozent der Väter, die Teilzeit arbeiten, stocken ihr Pensum nicht auf, weil es sich finanziell nicht auszahlt. Und immer noch 17 Prozent der Mütter mit betreuungspflichtigen Kindern geben an, dass sie nicht noch mehr arbeiten, weil es an Betreuungsmöglichkeiten fehlt. Bei den Vätern in derselben Situation sind es 12 Prozent.

Grundsätzlich arbeiten die Schweizerinnen und Schweizer aber trotzdem gerne. Auf die Frage: «Angenommen, Sie hätten finanziell ausgesorgt – wie viel Prozent würden Sie dann arbeiten?» resultiert ein Durchschnitt von knapp 60 Prozent. Die meisten würden ihr Pensum also reduzieren, wenn sie genügend Geld hätten.

Apropos: Die Vier-Tage-Woche, wie Island sie eingeführt hat, ist auch in der Schweizer Bevölkerung hoch im Kurs.

Kinderlose sind in der Pflicht, den grössten Beitrag gegen Fachkräftemangel zu leisten, wie 46 Prozent der Befragten angeben. Ebenfalls in der Pflicht sehen die Befragten Eltern, die heute nicht arbeiten. Bei Teilzeitmüttern haben die Schweizerinnen und Schweizer hingegen mehr Verständnis, wenn sie nicht voll arbeiten. Wobei das ideale Erwerbspensum von Eltern mit Kleinkindern bei 80 Prozent für den Vater und 50 Prozent für die Mutter liegt. Kurz: Geht es nach der Meinung der Bevölkerung, müssen Mütter erwerbsmässig weiterhin hinten anstehen. Für die Studienautorinnen hat das weitreichende Folgen, wie sie schreiben. Bei zwei Kindern, die innert zwei Jahren zur Welt kommen, fehlten zwei Jahrzehnte in der Erwerbsbiografie einer Frau. Viele Karrierepfade seien darob bereits verschlossen.

Ein Lichtblick: Je jünger die Befragten, desto egalitärer sind ihre Ideale, wenn es um die Aufteilung der Erwerbsarbeit geht. Zum Vergleich: In der Realität arbeiten Mütter von betreuungspflichtigen Kindern im Schnitt 55 Prozent, Väter 91 Prozent. Allerdings zeigt sich auch, wie verfestigt die Ungleichheit beim Erwerb ist. Mütter von erwachsenen Kindern arbeiten im Durchschnitt 58 Prozent, Väter 92 Prozent.

Das Bild des Ein-Mann-Ernährerlohns ist etabliert, wie die Autorinnen schreiben: «Die Vorstellung, dass ein 120-Prozent-Erwerbspensum eines Elternpaares als Beitrag für die Allgemeinheit ebenso wie für die wirtschaftliche Absicherung der Familie ausreichend sein sollte, ist immer noch weit verbreitet.» Und dennoch lassen sich klare politische Forderungen aus der Studie ableiten. 58 Prozent der Befragten wollen einen gesetzlich zugesicherten Betreuungsplatz für alle Kinder ab drei Jahren. Allerdings sprechen sich auch 64 Prozent für eine Herdprämie aus. Also dass Eltern, die ihre Kinder selbst betreuen, dafür finanziell entschädigt werden sollten. Ein Widerspruch mehr. Denn für Eltern wäre es damit attraktiver als heute, nicht erwerbstätig zu sein. Zudem findet eine Mehrheit, dass die Kita-Kosten zum grossen Teil von den Eltern getragen werden sollen.

Immerhin könnten diese über die Steuern etwas aufgefangen werden, wenn Paare nicht mehr gemeinsam besteuert würden: 70 Prozent der Befragten sind tendenziell für die Einführung der Individualbesteuerung. Bei Familien mit tieferen Einkommen sollen Unterstützungsleistungen aushelfen, etwa für Kita-Kosten oder die Krankenkassenprämien.