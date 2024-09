E-Voting Nach gravierenden Mängeln: Bundesrat will der elektronischen Stimmabgabe eine neue Chance geben Im Juni können Auslandschweizer und ein paar ausgesuchte Wählende in den Kantonen Basel-Stadt, Thurgau und St. Gallen erstmals wieder elektronisch abstimmen. Der Weg zu einer schweizweiten Einführung ist indes noch lang.

Aktuell funktioniert die Stimmabgabe nur analog. Dass sich das bald ändert, ist unwahrscheinlich. Bild: Andrea Tina Stalder

Per E-Voting sollen Bürgerinnen und Bürger ihre Stimme künftig auch elektronisch abgeben können. Soweit die Idee der Bundesverwaltung. Nur stellte sich 2019 das von der Post entwickelte System als mangelhaft heraus: Es wurde gehackt und wies mehrere Sicherheitslücken auf.

Der Bundesrat hat daraufhin die Reissleine gezogen – und beschlossen, Kantone und der Bund sollen E-Voting von Neuem aufbauen. Am Freitag hat der Bundesrat die Gesuche von St. Gallen, Thurgau und Basel-Stadt gutgeheissen, um einen weiteren Versuch mit der elektronischen Stimmabgabe zu starten. Experten sehen zwar immer noch gewisse Punkte, die sich verbessern liessen. Der Bundesrat hält das Risiko aber für vertretbar, wie Bundeskanzler Walter Thurnherr vor den Medien erklärte.

Am 18. Juni 2023 dürfen sämtliche im Ausland wohnhaften Schweizer per E-Voting abstimmen, hinzu kommen Menschen mit Behinderung, die sich in Basel-Stadt anmelden können, und Interessierte in gewissen Gemeinden des Kantons St. Gallen. Im Kanton Thurgau ist die elektronische Stimmabgabe vorerst den Auslandschweizerinnen vorbehalten. Die Bundeskanzlei geht von maximal 65’000 betroffenen Stimmberechtigten aus. Das sind 1,2 Prozent des gesamten Wahlkörpers.

Funktionieren hängt massgeblich vom Vertrauen ins System ab

Die grosse Herausforderung wird nun sein, das Vertrauen der Bevölkerung zurückzugewinnen. Bundeskanzler Walter Thurnherr, der als Vorsteher der Bundeskanzlei neu für die Kontrolle zuständig ist, erklärte, das System sei im Kern überarbeitet worden. «Sicherheitslücken wie wir sie 2019 hatten, sind uns nicht bekannt.»

Thurnherr erklärt, der Bund wolle vorsichtig vorgehen. «Wir haben den Prozess geändert, den Quellcode offengelegt, unabhängige Wissenschafter zur Überprüfung beigezogen, wir haben das Nationale Zentrum für Cybersicherheit zugeschaltet und wir haben das Bug-Bounty-Programm, wo externe Hacker belohnt werden, wenn sie im System Fehler finden.» Neu sei namentlich auch, dass es sich nicht um einen einmaligen Beschluss handelt, E-Voting wieder durchzuführen. Bei jeder Wahl und jeder Abstimmung muss E-Voting vom Bund bewilligt werden - und muss die Vorgaben eines wachsenden Massnahmenkatalogs erfüllen.

Als Vertrauensbildnerin steuert Staatsschreiberin Barbara Schüpbach-Guggenbühl die positiven Erfahrungen des Kantons Basel-Stadt bei: «Wir haben E-Voting zwischen 2010 und 2019 zehn Jahre erfolgreich eingesetzt.» Rund 60 Prozent aller Auslandschweizerinnen und Auslandschweizer hätten in Basel vom dritten Stimmkanal profitiert.

Plazet des Zentrums für Cybersicherheit

Ziel des Neustarts war «einen stabilen Versuchsbetrieb mit vollständig verifizierbaren E-Voting-Systemen» zu ermöglichen. Dafür wurden zunächst die Gesetze punkto Sicherheit verschärft, so dürfen beispielsweise maximal dreissig Prozent des kantonalen und maximal zehn Prozent des nationalen Elektorats elektronisch abstimmen. Das Gesetz sieht nur Versuche vor, eine schweizweite Einführung kann also noch lange dauern.

Bundeskanzler Thurnherr sagt dazu: «Wir versuchen, den Betrieb mit einem kleinen Elektorat zu testen – und damit das Vertrauen auch zu fördern.» Er räumt aber genauso freimütig ein: «Es ist klar, dass kein System zu hundert Prozent sicher ist.» Die Systeme liessen sich aber so konzipieren, dass die Hürde für Betrug so hoch als möglich angesetzt wird und Manipulationen mit hoher Wahrscheinlichkeit festgestellt werden können. «Die vollständige Verifizierbarkeit, die jetzt vorliegt, spielt dabei eine wichtige Rolle.»

Das bestätigt Florian Schütz, Delegierter des Bundes für Cybersicherheit: «Die Sicherheitsvorkehrungen des Bundes gehen weit.» Die Stimmabgabe gehöre zur kritischen Infrastruktur, die Sicherheit habe darum höchste Priorität.

Ob E-Voting auch bei den nationalen Wahlen im Herbst möglich sein wird, ist indes noch offen: Die Bewilligung müssen die drei Kantone jedes Mal neu einholen. Für interessierte Kantone steht die Tür offen: 2024 könnte auch im Kanton Graubünden die elektronische Stimmabgabe möglich werden. (wan)