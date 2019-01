Video Der Luzerner Koch Mario Garcia kämpft um den Weltmeister-Titel Der Krienser Mario Garcia tritt am renommiertesten Kochwettbewerb überhaupt an. Er will in Lyon Geschichte schreiben und Weltmeister werden. Roger Rüegger

Mario Garcia will nicht weniger als der beste Koch der Welt werden. Der 28-jährige Krienser Unternehmer tritt in Lyon am Weltfinal des Bocuse d'Or, dem renommiertesten Kochwettbewerb überhaupt, gegen Kandidaten aus 24 Ländern an. Der Wettkampf läuft aktuell noch und die Rangverkündigung ist auf 18 Uhr terminiert.

Garcia hat für sein Vorhaben sehr viel trainiert und dabei keinen Aufwand gescheut. Er liess im Pavillon des Strandbads Lido in Luzern eine Küche nachbauen, die jener an der Weltmeisterschaft in Lyon gleicht. Dafür hat er eine Crowdfunding-Kampagne lanciert und rund 16'000 Franken für sein Vorhaben zusammen gebracht. In dieser temporären Küche ist er in seinem Element und bereitet sich an seinem Arbeitsplatz bis zu 16 Stunden täglich vor.

Eine Hommage an Bocuse und Robuchon

Am 20. Juni hat sich der junge Mann in der europäischen Ausscheidung für den Weltfinal qualifiziert. Die Kandidaten müssen so etwas wie eine kulinarische Hommage an die verstorbenen Joël Robuchon und Paul Bocuse auf die Teller zaubern. Mario Garcias Chancen stehen gut. Der ehemalige Natikoch Rasmus Springbrunn sagt gegenüber der Hotellerie Gastronomie Zeitung zitiert: «Noch nie hat ein Schweizer Kandidat einen solch grossen Aufwand betrieben».

Mario Garcia hat als 18-jähriger Kochlehrling in der «Brasserie Le Mirage» in Stans den nationalen Lehrlingskochwettbewerb Gusto gewonnen. Er war damals praktisch schon Schweizer Meister. «Das war der Grundstein für viele weitere Siege und Momente», schreibt er auf seiner Webseite.