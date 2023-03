Einsiedeln Vergessen Sie den Engadiner Skimarathon: Hier kommt der grösste Langlaufkünstler der Schweiz Anstatt die Langlaufski abzuschnallen, überquert Dominik Furrer die Strasse per Handstand. Das Video des Akrobaten aus Einsiedeln geht viral und wird in den sozialen Medien millionenfach geklickt.

Er führt durch ein Hochmoor, der Blick auf Sihlsee und die Schwyzer Berge ist grandios. Der Schwedentritt in Einsiedeln bietet landschaftlich viel. Leider wird die Langlaufloipe mehrfach durch eine Strasse unterbrochen. Also heisst es: Ski abschnallen, darüber marschieren, Ski wieder anschnallen. Doch das muss nicht sein. Dominik Furrer hat im Februar eine spektakuläre Alternative vorexerziert. Der 33-Jährige aus Willerzell (Bezirk Einsiedeln) überquerte den Asphalt kurzerhand – per Handstand! Zu sehen ist die akrobatische Einlage auf Furrers Instagram-Account. Das Video geht in den sozialen Medien viral und hat allein auf Instagram 2,6 Millionen Klicks generiert. Weitere Millionen kommen auf Tiktok hinzu.

Wie kam Furrer auf die Idee, den schneefreien Abschnitt auf so unkonventionelle Art zu meistern? «Meine Freundin hat mich dazu ermuntert», sagt er. Er habe ihr gesagt, wie mühsam er es finde, die Ski abzuschnallen, dann habe sie ihm den Handstand vorgeschlagen. Das Kunststück gelang Furrer problemlos. «Am schwierigsten war es, vom Handstand wieder auf die Ski zu kommen.»

Furrers Körperbeherrschung kommt nicht von ungefähr. In seiner Jugendzeit nahm er als Freeskier an internationalen Wettkämpfen teil. Saltos und andere Kunststücke mit Ski an den Füssen gehören zu seinem Repertoire. Wegen Verletzungen gab er seine Aktivkarriere auf und wirkte etwa zehn Jahre lang als Cheftrainer Freeski von Swiss Ski.

Unterdessen führt der gelernte Zimmermann zwei Crossfit-Center in Einsiedeln und Horgen. Nein, ein Influencer wolle er nicht sein. Seine Videos publiziere er aus purem Spass. Spass daran haben offensichtlich auch viele andere. Vor einem Jahr lud er ein Video hoch, auf dem er beim Langlaufen auf dem gefrorenen Sihlsee zu sehen ist. Auf Instagram sahen dies 3 Millionen.