Energie Mehr Licht ins Dunkle: Der Bundesrat will mehr Transparenz im Stromgrosshandel Mit einem neuen Gesetz will der Bundesrat im Energiegrosshandel mehr Transparenz schaffen. Das soll auch die Versorgungssicherheit stärken.

Strom ist ein Handelsgut: Die Schweizer Behörden wollen besser über Handelsverträge und Transaktionen Bescheid wissen. Jean-Christophe Bott / KEYSTONE

Die Energiekrise brachte es ans Licht: Beim Bund und der Aufsichtsbehörde Elcom weiss niemand, wie viel Strom die Schweizer Energiekonzerne ausländischen Kunden für die Wintermonate bereits vertraglich zugesichert haben.

«Bei diesen Handelsgeschäften fehlt es an Transparenz», sagte Energieministerin Simonetta Sommaruga im September in einem Interview mit dieser Zeitung. Nun handelt der Bundesrat: Er schickte am Freitag ein neues Bundesgesetz über die Aufsicht und Transparenz in den Energiegrosshandelsmärkten in die Vernehmlassung, wie das Energiedepartement Uvek mitteilte.

Es soll nicht nur mehr Transparenz schaffen, sondern auch die Aufsicht verbessern sowie die Systemstabilität und Versorgungssicherheit bei Strom und Gas stärken. Konkret sollen künftig die Marktteilnehmer verpflichtet sein, der Aufsichtsbehörde ElCom Angaben über ihre Transaktionen und Handelsaufträge zu übermitteln. Die ElCom soll so Risiken im Strom- und Gashandelsmarkt sowie die Liquiditätssituation der Unternehmen besser beurteilen können, wie das Uvek schreibt.

Die Marktteilnehmer sollen weiter verpflichtet werden, Insiderinformationen wie beispielsweise geplante Nicht-Verfügbarkeiten zu veröffentlichen. Zudem enthält das Gesetz ein Verbot von Insiderhandel und Marktmanipulation im Energiegrosshandel.

Die neuen Regelungen betreffen gemäss dem bundesrätlichen Vorschlag alle Unternehmen, die im Strom- oder Gasgrosshandel tätig sind, einschliesslich der nationalen Netzgesellschaft und der Betreiber des Gastransportnetzes, sowie «sehr grosse Endverbraucher», wie das Uvek schreibt.

Das Gesetz ist gemäss Uvek der erste Schritt, um den Rettungsschirm für systemkritische Stromunternehmen abzulösen. Eine weitere Vorlage soll folgen, welche sich insbesondere den Eigenmittel- und Liquiditätsvorgaben annimmt.

Die Vernehmlassung dauert bis am 31. März 2023. Der neue Uvek-Vorsteher Albert Rösti (SVP) wird die Vorlage von Sommaruga übernehmen.