Energiekrise Was soll man tun gegen den drohenden Mangel an Strom und Gas? Das sind die Vorschläge der grossen Parteien Der Bundesrat warnt vor einer Energiekrise, eine Kampagne fürs Stromsparen ist für den Herbst geplant. Nun stellen Schweizer Parteien verschiedene Forderungen – von tieferen Heiztemperaturen bis zu einer späteren Reduktion des CO 2 -Ausstosses.

Die Grünen und die SVP stellen verschiedene Forderungen zur Bewältigung des drohenden Gas- und Strommangels. Bilder: Keystone

Grüne wollen, dass die Temperatur in der Verwaltung sinkt

Für «absolut zwingend» halten die Grünen «flächendeckende Sparmassnahmen»: Unternehmen, die Gas einsparen, sollen dafür finanziell belohnt werden. In der Verwaltung und in öffentlicher Infrastruktur solle weniger geheizt werden – die Temperatur um ein Grad zu senken, reduziere den Energieverbrauch um sechs Prozent. Auch in Privathaushalten sei eine Senkung möglich; dafür brauche es eine Informationskampagne. Zudem müsse man Gebäudesanierungen und den Heizungsersatz vorantreiben. Es sei «Ausdruck der kurzsichtigen bürgerlichen Politik», dass solche Massnahmen nicht bereits umgesetzt worden seien.

Die SP zeigt auf SVP-Bundesrat Guy Parmelin

Die SP fordert den Bundesrat «und insbesondere das Departement von Guy Parmelin» dazu auf, einen «Plan für Energiesicherheit und Solidarität für den Winter» auszuarbeiten. Der Plan sollte aufzeigen: Massnahmen zur vorübergehenden Senkung des Energieverbrauchs und eine Strategie für die Zusammenarbeit mit den Nachbarländern. Die SP will ausserdem, dass das Parlament einen Rettungsmechanismus für systemrelevante Unternehmen verabschiedet. Als mittelfristige Massnahmen schlägt die Partei die Solarpflicht für grosse Dächer, Solarparks sowie höhere Staumauern vor.

GLP: Firmen, die auf Strom verzichten, sollen Geld erhalten

Die Grünliberalen sehen sich bestätigt: Die mögliche Knappheit bei Strom und Gas zeige, dass die Produktion erneuerbarer Energiequellen massiv erhöht werden müsse; damit könne man die Klimawende endlich vollziehen. Im Hinblick auf den kommenden Winter müsse der Bundesrat sich intensiver um Gaslieferungen aus dem Ausland bemühen. Zudem sollten Unternehmen eingeladen werden, bei temporären Engpässen auf den Verbrauch von Strom und Gas zu verzichten. Dafür sollen sie finanziell entschädigt werden. Der Nationalrat hat einem entsprechenden Vorstoss der GLP zugestimmt.

Mitte: Die Kampagne zum Energiesparen soll sofort starten

Die Mitte verlangt von SP-Bundesrätin Simonetta Sommaruga, dass der Bund seine Sensibilisierungskampagne für das Energiesparen bereits jetzt und nicht erst im Herbst starte. Ausserdem brauche es einen klaren Auftrag an die Kantone und die Gemeinden: Sie sollen Notfallpläne ausarbeiten. Diese sähen mehrere Stufen vor – von der Abschaltung der Beleuchtung öffentlicher Gebäude bis hin zu Massnahmen bei einem möglichen Blackout. Die Mitte fordert darüber hinaus, dass in der Schweiz Energiespeicher sichergestellt werden, zum Beispiel mit Wasserreserven in den Stauseen.

FDP fordert Garantie für Gaslieferung aus dem Ausland

Gas-Reserven im Ausland sicherstellen, Liefer-Garantien für die bestellten Gas-Reserven abschliessen – und eine Stromreserve, die vor allem bei Kapazitäten der Wasserkraft ansetzt. Die Umsetzung dieser drei Forderungen soll nach der Vorstellung der FDP im kommenden Winter eine Lücke in der Energieversorgung abwenden. Über den Winter hinaus soll die Stromversorgung in der Schweiz mit Spitzenlast-Gastkraftwerken, dem beschleunigten Ausbau von erneuerbaren Energiequellen sowie der gesicherten Integration des Landes in den europäischen Strommarkt gewährleistet werden.

Die SVP verlangt die Einsetzung eines «Stromgenerals»