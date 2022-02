Energieversorgung Die Schweiz ist abhängig von russischem Gas – und mit den Reserven tun sich Probleme auf Die Schweiz lagert kein Erdgas, um die Versorgungssicherheit zu gewährleisten. Stattdessen zeigt sich: Sicherheit und Energiewende geraten in einen Zielkonflikt.

Die Schweiz ist beim Erdgas in jedem Fall stark abhängig vom Ausland. Im Bild: ein ausrangierter Gasbehälter in Grenchen. COOLPIX

Es war nicht viel mehr als ein Nebensatz an der gestrigen Pressekonferenz des Bundes, aber einer, der aufhorchen lässt. Angesprochen auf die Bedrohungslage der Ukraine-Krise für die Schweiz erwähnte Jürg Bühler, Vizedirektor des Nachrichtendienstes, die Energieversorgung an erster Stelle.

Das hat einen guten Grund. Erdgas macht in der Schweiz rund einen Achtel der Energieversorgung aus. Fast die Hälfte davon stammt aus Russland. In die Schweiz gelangt es meist im Norden des Landes. Mittendurch verläuft zudem zwischen Wallbach im Aargau und dem Griespass im Oberwallis die europäische Transitgasleitung. Sie verbindet die Erdgasfelder in Nordeuropa mit Italien.

Wenn nun der deutsche Energieminister Robert Habeck davon spricht, Deutschland sei nicht auf das Gas aus Russland angewiesen, dann dürfte das auch für die Schweiz einige Konsequenzen haben. Wie stark die Energie-Debatte Teil des Ukraine-Konflikts ist, beweisen nicht zuletzt die Anspannungen um Nord Stream 2. Deutschland wollte noch bis vor Kurzem eine zweite Gas-Pipeline direkt zu Russland in Betrieb nehmen – die Betreiberfirma ist in der Schweiz domiziliert. Inzwischen hat die Bundesregierung das Projekt sistiert, was die Lage am seit Monaten angespannten Gasmarkt zusätzlich verschärft. Die Preise hatten sich binnen eines Jahres vervierfacht. Am Donnerstag stiegen sie im Verlauf des Morgens um bis zu 30 Prozent.

Keine Gas-Depots in der Schweiz

Wird Erdgas plötzlich Mangelware, kann die Schweiz nicht auf direkte Reserven zurückgreifen. Grosse Gaslager gibt es nicht. Eignen würden sich dafür vor allem ehemalige natürliche Vorkommnisse unter Tage. Aber Erdgas kommt in der Schweiz nur spärlich vor. Die einzige kommerziell genutzte Anlage stand im luzernischen Finsterwald, aber das ist lange her.

Um die Versorgungssicherheit zu gewährleisten, greift die Schweiz zu einem Trick: Sie lagert extraleichtes Heizöl ein. Im Krisenfall, so die Idee, könnten Anlagen von Erdgas auf Ölverbrennung umschalten. Vor allem in der Industrie gibt es sogenannte Zweistoffanlagen. Der Bund selber unterhält keine Depots, er überantwortet dies den Unternehmen. Je nach Branche sind diese angewiesen, einen Vorrat anzuschaffen, der im Notfall 4,5 Monate überbrücken könnte.

Die Industrie verzichtet immer mehr auf Zweistoffanlagen

Das Problem: Zweistoffanlagen passen nur schlecht in eine Zeit der Energiewende. «Unseren Informationen zufolge nehmen die Zweistoffanlagen in der Industrie stark ab», sagt Stefan Brupbacher, Direktor von Swissmem, dem Verband der Schweizer Maschinen-, Elektro- und Metallindustrie sowie verwandter technologieorientierter Branchen. Viele Unternehmen seien in der Vergangenheit von Öl umgestiegen auf Gas oder Erneuerbare Energien. «Es wäre schon gut gewesen, wir hätten mehr Gas», sagt Brupbacher, «aber man kann sich nie auf alles vorbereiten.»

Das Bundesamt für wirtschaftliche Landesversorgung (BWL) hat die Lage erkannt. «Die Wirtschaft ist schon aktiv geworden. Betreiber von Zweistoffanlagen überprüfen ihr Business Continuity Management und den Füllstand ihrer Heizöllager. Dies hilft den Betrieben mit Zweistoffanlagen, im Notfall von Erdgas auf Heizöl umschalten zu können», lässt ein Sprecher verlauten.

Ultima ratio: Rationieren

Sollte der europäische Gasmarkt in eine schwere Mangellage geraten, blieben noch zwei weitere Massnahmen: Sparappelle und Kontingentierung. Bis dahin sei es aber noch lange hin. «Der europäische Markt verfügt über die nötigen Mittel, um auf ausbleibende russische Lieferungen zu reagieren», lässt das BWL verlauten. Er könne die Gaslieferungen über verschiedene Quellen sicherstellen, insbesondere auch durch Lieferungen von Flüssigerdgas (LNG). Ausserdem hätten verschiedene andere Länder Gasreserven.