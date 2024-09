Ermittlungen Neues Verfahren gegen Terrorunterstützer von Schaffhausen: Er arbeitete als Exorzist und soll zu viel Sozialhilfe bezogen haben Drei Jahre verbrachte der Iraker Osamah M. im Gefängnis. Nun läuft ein neues Strafverfahren gegen ihn wegen des Verdachts auf Sozialhilfemissbrauch.

Verurteilt: Rollstuhlfahrer Osamah M. vor dem Bundesstrafgericht. Zeichnung: Keystone (Bellinzona, 2.3.2016)

Seit zehn Jahren lebt Osamah M. in der Schweiz. Drei davon verbrachte er im Gefängnis, weil er der Terrororganisation Islamischer Staat (IS) angehört hatte. Seit der an einen Rollstuhl gefesselte Iraker als Asylbewerber dem Kanton Schaffhausen zugeteilt wurde, hat er die Schweizer Steuerzahler schätzungsweise mehr als 800'000 Franken gekostet –für Gerichts- und Anwaltskosten, Gefängnisaufenthalte und Unterstützung durch das Sozialamt.

Um so viel Geld zu verdienen, muss sich eine durchschnittliche Schweizerin rund elf Jahre lang abmühen. Legal gearbeitet hat der inzwischen 35-jährige Iraker indessen nie.

Recherchen zeigen: Die Schaffhauser Behörden haben ein neues Strafverfahren gegen den Rollstuhlfahrer eingeleitet. Die Polizei ermittelt. Es geht um den Verdacht auf «unrechtmässigen Bezug von Leistungen einer Sozialversicherung oder Sozialhilfe». Untersucht wird, ob Osamah M. Beträge verdient hat, die er dem Sozialamt verschwieg.

Durch Medienberichte wurde zum Beispiel bekannt, dass er als islamischer Geistheiler gegen Entgelt «Teufelsaustreibungen» vorgenommen hatte. Der Exorzist bestreitet allerdings vehement, damit ein Einkommen erzielt zu haben. Es gilt die Unschuldsvermutung.

Von Not- zur Sozialhilfe

Nach seiner Entlassung aus dem Gefängnis Anfang 2017 bezog der Rollstuhlfahrer in Schaffhausen Nothilfe, die sich auf rund 1’100 Franken pro Monat belief. Auf Staatskosten prozessierte er dann gegen die Schaffhauser Behörden, teilweise sogar mit Erfolg.

Nach einem Prozess vor dem Bundesverwaltungsgericht in St.Gallen musste ihm das Staatssekretariat für Migration in Bern ausserdem die vorläufige Aufnahme erteilen, obwohl er vom Bundesamt für Polizei, Fedpol, rechtskräftig aus der Schweiz ausgewiesen worden war. Fedpol sieht im irakischen Ex-Terroristen nach wie vor eine Gefahr für die Sicherheit des Landes.

Osamah M. in Schaffhausen. Kurt Pelda (Schaffhausen, 2020)

Mit der vorläufigen Aufnahme hatte Osamah nun auch Anrecht auf Sozialhilfe, die wesentlich grosszügiger ausfällt als Nothilfe. Ausserdem gaben ihm die Schaffhauser Behörden zu seinem eigenen Schutz einen neuen, jüdisch klingenden Namen, ein absolutes Novum für einen islamistischen Ex-Terroristen.

Unrechtmässiger Bezug von Sozialhilfe liegt zum Beispiel dann vor, wenn ein Sozialhilfeempfänger Gelegenheitsverdienste den Behörden verschweigt, obwohl er zu deren Meldung verpflichtet wäre. In schweren Fällen, bei denen es in der Regel um eine Deliktsumme von mehr als 10’000 Franken geht, drohen harte Strafen und für Ausländer zudem die obligatorische Landesverweisung.

Weil die Schweizer Behörden bisher aber einhellig der Ansicht waren, dass Osamah M. als ehemaligem IS-Mitglied bei der Ausschaffung in den Irak Gefahr für Leib und Leben drohe, wird der Rollstuhlfahrer wahrscheinlich so oder so weiterhin auf Kosten der Steuerzahler in der Schweiz leben dürfen.

Gottes Lohn genügt nicht

Bisher offenbar übersehen wurde, dass der Iraker zu Arbeit durchaus in der Lage wäre, zumal er gut Deutsch spricht. So erteilt er in der Moschee von Neuhausen am Rheinfall unter anderem Kindern und Jugendlichen Koran- und Arabischunterricht. Wer andere unterrichtet, kann auch Lohnarbeit nachgehen und zumindest einen Teil seines Lebensunterhalts selbst bestreiten.

Interessant ist in diesem Zusammenhang, welches Unterrichtsmaterial Osamah M. in der Moschee verwendet. Es stammt vom deutschen Ableger der türkischen Milli-Görüs-Bewegung (Milli Görüs bedeutet «nationale Sicht»). Der deutsche Inlandsgeheimdienst sieht in Milli Görüs eine radikal-islamische Organisation, die zwar keinen Terror propagiere, das gesellschaftliche und politische System langfristig aber zu Gunsten einer islamischen Grund- und Werteordnung mitgestalten wolle.

Bei der noch jungen Moschee von Neuhausen handelt es sich nicht um ein gewöhnliches Gotteshaus. Das sieht man schon am Propagandamaterial, das zum Mitnehmen ausliegt. Darunter befinden sich zum Beispiel Bücher aus der Al-Baraka-Moschee im deutschen Pforzheim. Von dort hat sich eine ganze Reihe Moscheegänger zum IS nach Syrien und in den Irak abgesetzt.

«Der IS, was ist das?»

Unweit des Gotteshauses wohnt die Ehefrau von Osamah M., eine Konvertitin mit einem typisch schweizerischen Nachnamen. Bei einem Besuch öffnet sie die Wohnungstür nur einen Spalt breit und spricht unsichtbar hinter der Türe mit dem Journalisten. «Der IS, was ist das?», fragt sie als Erstes. Dann bestätigt sie aber, dass ein neues Strafverfahren gegen ihren Mann laufe. Das sei aber nicht alles.

Dem Iraker würden viele Steine bei der Integration in den Weg gelegt, nicht nur durch die Behörden, sondern auch durch die Medien, die dauernd Lügen über ihn erzählten. Auf die ihrem Mann vorgeworfenen Tatbestände geht sie nicht näher ein, dafür warnt sie den Journalisten, dass dieser am jüngsten Tag unter den Verlierern sein werde. Es drohe ihm also ewiges Höllenfeuer.

Das Schweigen der Behörden

Szenenwechsel von Neuhausen ins nahe gelegene Schaffhausen: Dort musste Osamah M. seine Wohnung Ende Juni verlassen, um eine neue, ebenfalls vom Sozialamt bezahlte Bleibe zu beziehen. Die neue Wohnung ist rollstuhlgängig, sie wird aber offenbar nicht benützt. Die Fitnessgeräte des Irakers sind nur unvollständig aufgebaut, sein Bett nicht bezogen und die Umzugskartons nicht ausgepackt.

Vor der Tür stehen Polstermöbel und Stühle mit der Aufschrift «gratis». Weder Klingelknopf noch Briefkasten sind angeschrieben. Bezahlt das Sozialamt hier eine leer stehende Wohnung? Das zuständige Departement des Innern erklärt auf Anfrage, dass es aus Gründen des Persönlichkeits- und Datenschutzes keine Angaben machen dürfe.