Erstmals seit 1848: Die Schweiz muss eine Abstimmung wiederholen Das Bundesgericht annuliert die Heiratsstrafe-Abstimmung. Jetzt muss das Volk nochmals entscheiden. Doch vieles ist unklar. Jürg Krebs

Ein Plakat der Befürworter der Volksinitiative zur Abschaffung der Heiratsstrafe, die im Februar 2016 ganz knapp unterlagen. (Bild: Peter Schneider, Keystone)

Die fünf Bundesrichter haben entschieden: Die Abstimmung über die Heiratsstrafe muss wiederholt werden. Dafür sprach sich eine knappe Mehrheit von drei Richtern aus. Die Annulierung der Abstimmung ist die erste seit der Gründung des Bundesstaates im Jahr 1848. Der Bundesrat habe die Abstimmungsfreiheit und das Transparenzgebot in krasser Weise verletzt.

Am 28. Februar 2016 wurde die Initiative mit dem Titel "Für Ehe und Familie - gegen die Heiratsstrafe" abgelehnt. 16 Kantone und ein halber sagten zwar Ja, doch scheiterte die Initiative am Volksmehr - 50,8 Prozent der Stimmenden sagten Nein.

Die CVP wollte in die Verfassung schreiben, dass verheiratete Ehepaare nicht bestraft werden dürften gegenüber Paaren mit anderer Lebensform, namentlich bei der Besteuerung und bei den Sozialversicherungen.

Der Bundesrat empfahl das Begehren zur Ablehnung. Im Abstimmungsbüchlein wurde die Zahl von 80'000 Doppelverdiener-Paaren sowie rund 250'000 Rentner-Ehepaaren genannt, die von der sogenannten Heiratsstrafe betroffen seien. Die Schätzung zu den Doppelverdienern stammte aus der Botschaft zur Volksinitiative.

Im Juni 2018 korrigierte die Regierung dann die Zahlen und räumte einen gewaltigen Irrtum ein. Nicht 80'000 Zweiverdiener-Ehepaare waren demnach von der Heiratsstrafe betroffen, sondern 454'000. Die Zahl der durch eine Heiratsstrafe diskriminierten Ehepaare betrug nach der Korrektur 704'000.

Für die CVP war diese Korrektur Anlass für Abstimmungsbeschwerden in mehreren Kantonen. Nach der Abweisung durch die Kantonsregierungen wandte sich die Partei ans Bundesgericht.

«Wiederherstellung des Vertrauens»

CVP-Präsident Gerhard Pfister hat sich erleichtert gezeigt über den Bundesgerichtsentscheid für eine Wiederholung der Abstimmung über die Heiratsstrafe. Es gehe dabei auch "um die Wiederherstellung des Vertrauens in den Bundesrat". Pfister fordert nun vor einer erneuten Abstimmung eine neue Botschaft des Bundesrats und eine Diskussion im Parlament.

Eine reine Wiederholung der Abstimmung sei für ihn keine Option, sagte Pfister. Denn der Bundesrat habe «wesentlich falsche Zahlen als Basis» vorgelegt. Dadurch hätten das Parlament und das Stimmvolk auf Grund von falschen Fakten entschieden.

Wesentlich sei dabei auch der staatspolitische Aspekt: Denn das Bundesgericht habe entschieden, dass die Informationen derart krass falsch waren, dass es unbedingt nötig sei, das Vertrauen herzustellen und die Abstimmung zu wiederholen. Ansonsten wäre bei zukünftigen Abstimmungskämpfen die Glaubwürdigkeit des Bundesrats und des Abstimmungsbüchleins unterminiert gewesen.

Die Abstimmung war äusserst knapp

Da das Abstimmungsergebnis mit 50,8 Prozent äusserst knapp ausgefallen und nur am Ständemehr gescheitert sei, sei eine Wiederholung gerechtfertigt. Es sei auch nicht abwegig zu vermuten, dass sich gewisse Parlamentarier und Stimmbürger anders entschieden hätten, wenn sie die richtigen Zahlen gekannt hätten.

In einem Communiqué forderte die CVP, "dass der Bundesrat das Gespräch mit dem Initiativkomitee und der Partei sucht, bevor er über sein weiteres Vorgehen entscheidet. Der Entscheid des Bundesgerichts sei "ein Entscheid zugunsten der politischen Rechte des Schweizer Stimmvolks".

Denn die Schweizerinnen und Schweizer seien vom Bundesrat getäuscht worden. In Zukunft müssten die Abläufe und Prozesse in der Bundesverwaltung und beim Bundesrat so verbessert werden, dass im Vorfeld von Volksabstimmungen keine Fehlinformationen in diesem Ausmass verbreitet würden, hiess es.