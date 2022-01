Nach politischem Eiertanz: Kein Bundesrat reist an die Winterspiele nach Peking – und weshalb das trotzdem kein Eklat ist

Nur gerade Dante Candido Martinelli, der Botschafter in Peking, vertritt die Schweiz an den olympischen Winterspielen. Damit befindet sich die Schweiz in bester Gesellschaft.