Eskalation verhindern: Wie die Schweizer EU-Delegation in Bukarest eine Erklärung an Brüssel bewirkt

In letzter Sekunde erwirkt die Schweizer EU-Delegation am Dienstag in Bukarest eine Erklärung an die EU-Kommission. Die Parlamentarier der 28 EU-Staaten rufen darin die Schweiz und die EU «zu einvernehmlichem Vorgehen» auf beim Rahmenabkommen. Treibende Kraft hinter der Erklärung: FDP-Nationalrat Hans-Peter Portmann.