Bilaterale Beziehungen Der Showdown rückt näher: EU möchte eine Volksabstimmung über den Rahmenvertrag In Brüssel würde man ein Volks-Nein dem Bundesrats-Nein vorziehen. Aber kann der Vertrag überhaupt an die Urne kommen?

Könnte der Bundesrat das Rahmenabkommen ins Parlament und dann vors Volk schicken, wenn er selbst nicht davon überzeugt ist? Keystone

Tot oder doch nur scheintot – Nein oder doch Ja? Am Schluss muss irgendwer entscheiden, wie es mit dem Rahmenabkommen enden soll. Zeichnet sich kein mehrheitsfähiges Abkommen ab, soll der Bundesrat den Entscheid selbst fällen. Die EU würde das eher akzeptieren als eine wuchtige «Ohrfeige» durch das Schweizer Volk. So ist es zumindest in Bern zu hören. Der Flurschaden wäre mit einem Volksentscheid viel grösser, und wie nach dem EWR-Nein könnte eine lange Eiszeit folgen.

Andreas Schwab, Leiter der Schweiz-Gruppe im EU-Parlament Kenneth Nars / BLZ

In Brüssel jedoch sieht man das nicht unbedingt so. «Ein Volksentscheid wäre uns lieber, als wenn der Bundesrat nach jahrelangem Hinhalten einfach Nein sagt», so Andreas Schwab, Leiter der Schweiz-Gruppe im EU-Parlament. Er vermutet, dass das Schweizer Volk den bilateralen Weg auch diesmal unterstützen würde, wie es in den letzten Jahren auch immer der Fall war. Ähnlich tönt es vom EU-Botschafter in der Schweiz: Man erwarte vom Bundesrat, dass er das Abkommen unterstützt und dem Parlament und Volk zur Ratifizierung unterbreitete, so Petros Mavromichalis gegenüber der «NZZ am Sonntag».

Zuerst unterschreiben – und dann ablehnen lassen

Beobachter in Brüssel schätzen zudem, die Glaubwürdigkeit der Schweizer Regierung würde beschädigt, wenn sie jetzt Nein sagen würde. Immerhin habe der Bundesrat in seiner Stellungnahme vom Juni 2019 das Verhandlungsergebnis auch als «insgesamt positiv» gewürdigt.

Aber könnte der Bundesrat das Rahmenabkommen ins Parlament und dann vors Volk schicken, wenn er selbst nicht davon überzeugt ist? Ist das formell möglich? «Das Parlamentsrecht sieht grundsätzlich vor, dass der Bundesrat seine Botschaften mit einem Beschlussentwurf unterbreitet, also mit einem konkreten Antrag», heisst es aus der Bundeskanzlei. Eine «neutrale» Unterbreitung durch die Regierung im Rahmen einer Botschaft sei in diesem Sinne nicht vorgesehen.

Aber: Erst kürzlich hat der Bundesrat beim Covid-19-Gesetz zum Teilerlass der Geschäftsmieten eine Vorlage überwiesen, wo er explizit auf einen Antrag zur Annahme verzichtet hat. Dies, weil er gegen das Gesetz war, aber vom Parlament zur Ausarbeitung gezwungen worden war. Das Problem beim Rahmenabkommen ist jedoch: Hier handelt es sich um einen internationalen Vertrag, den der Bundesrat zuerst in Brüssel unterschreiben müsste. Würde er das tun, im Gedanken daran, ihn vom Parlament ablehnen zu lassen, wäre das wohl der Gipfel der Unglaubwürdigkeit.