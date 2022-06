Europa Avenir Suisse will das Gesetz anpassen: Kantone sollen bei der Europapolitik künftig stärker mitreden Weil die Kantone direkt betroffen sind von den fehlenden beziehungsweise nicht aktualisierten Abkommen mit der EU, sollen sie mehr Einfluss erhalten in der Aussenpolitik. Das fordert Avenir Suisse in seinem neuesten Erosionsmonitor.

Geht es nach Avenir Suisse, sollen die Kantone bei den Verhandlungen mit der EU stärker mitbestimmen dürfen.

Seit die Schweiz die Verhandlungen über ein institutionelles Rahmenabkommen mit der Europäischen Union abgebrochen hat, veröffentlicht die liberale Denkfabrik Avenir Suisse regelmässig den sogenannten Erosionsmonitor. Darin untersucht sie den «Stand des bilateralen Verhältnisses» zwischen der Schweiz und der EU.

In ihrer neuesten Analyse kommt die Denkfabrik zum Schluss: Für Schweizer Unternehmen, die am EU-Binnenmarkt teilhaben wollen, werden die Hürden immer höher. Zu erwähnen seien «insbesondere die Verschlechterungen für Hersteller von Diagnostika», heisst es im Bericht. Grund dafür sei die «fehlende Aktualisierung» des Abkommens über die technischen Handelshemmnisse.

Horizon 2020: 300 Millionen für die Nordwestschweiz

Da davon die Nordwestschweizer Kantone «überdurchschnittlich betroffen» und eng mit dem EU-Binnenmarkt verflochten seien, liegt der Fokus der neuesten Ausgabe des Erosionsmonitors auf dieser Region. Die dort angesiedelten Unternehmen und Forschungsinstitutionen hätten arg zu kämpfen - unter anderem mit dem Ausschluss aus dem Forschungsprogramm Horizon Europe und den fehlenden oder nicht aktualisierten Abkommen.

Aargau, die beiden Basel, Jura und Solothurn verfügen mit der Universität Basel, der Fachhochschule Nordwestschweiz (FHNW) und der Haute École Arc über drei Forschungsstandorte, die in der Vergangenheit direkt von EU-Forschungsgeldern profitierten. Knapp 300 Millionen Franken flossen im Rahmen von Horizon 2020 an die Nordwestschweizer Hochschulen, Forschungsinstitute und Unternehmen. Darauf müssen diese vorerst verzichten. Sie erhalten zwar Übergangsgelder vom Bund, doch wie die FHNW im Bericht von Avenir Suisse aufzeigt, «können diese eine Beteiligung an Horizon nicht ersetzen».

Wie können die Kantone stärker miteinbezogen werden?

Der Ausschluss aus Horizon sei nur eines der Probleme, die durch den Abbruch der Verhandlungen über das Rahmenabkommen entstanden seien, so Avenir Suisse. Unter anderem leide die Nordwestschweiz auch stark unter der «Erosion des Abkommens über die gegenseitige Anerkennung von Konformitätsbewegungen». Diese habe direkte Auswirkungen auf die Bau-, Diagnostik- und Pharmabranche.

Gerade weil die Kantone besonders stark betroffen sind von fehlenden Abkommen mit der EU, fordert Avenir Suisse nun, dass die Stände stärker mitreden dürfen. Wie die kantonale Kompetenz gestärkt werden kann, liess Avenir Suisse in einem Gutachten eruieren. Mit dem Auftrag betraut wurden Urs Saxer und Daniela Kühne.

Die beiden Autoren zweifeln in ihrem Gutachten an, ob «die geltende Rechtsordnung den heutigen Entwicklungen in der Europapolitik in kantonalen Zuständigkeitsbereichen zu genügen vermag». Einfach gesagt: Geht es um Europapolitik, können die Kantone gemäss Avenir Suisse und den Autoren des Rechtsgutachtens heute zu wenig Einfluss nehmen.

Das soll sich ändern: Avenir Suisse fordert, dass das Bundesgesetz über die Mitwirkung der Kantone in der Aussenpolitik überarbeitet und die Rechte der Kantone ausgebaut werden. Zu diesem Zweck soll ein «Europa-Ausschuss Bund-Kantone» geschaffen werden. Dabei sollen sich Vertreter von Bund und Kantonen «mindestens monatlich» zum Austausch treffen. Zudem sollen die Kantone dem Bund Aufträge erteilen können, ähnlich wie das Parlament. Das neue Gremium soll den existierenden Europadialog ersetzen. (chi)