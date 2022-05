Europapolitik Brüssel geht in die Offensive: EU-Chefunterhändler Sefcovic empfängt Delegation der SP Schweiz Bei dem Treffen in der EU-Zentrale erklärte der Vizepräsident der

EU-Kommission, er sei bereit, im Juni in die Schweiz zu reisen. Das berichtet SP-Nationalrat Eric Nussbaumer nach einer einstündigen Diskussion mit Maros Sefcovic. Doch es gibt Bedingungen.

Der Sitz der EU-Kommission, das Berlaymont-Gebäude in Brüssel. fotolia

Das Treffen zwischen einer achtköpfigen Delegation der SP Schweiz und dem Vizepräsidenten der EU-Kommission hat am Freitagmorgen zwischen 9 und 10 Uhr in der EU-Zentrale im Berlaymont-Gebäude in Brüssel stattgefunden. Dabei habe Maros Sefcovic erklärt, «dass er bereit ist, noch im Juni in die Schweiz zu reisen und sich auch mit den Sozialpartnern, Gewerkschaften und Arbeitgebern sowie Vertretern der Wirtschaft zu treffen». Das berichtete Nationalrat Eric Nussbaumer, der die Delegation der SP anführte, kurz nach dem Treffen im Gespräch mit dieser Zeitung.

Erwartet vom Bundesrat konkrete Antworten: Maros Sefcovic. John Thys / AP

Sefcovic habe betont, er wolle die laufenden Sondierungen mit der Schweiz, mit denen die Möglichkeit neuer Verhandlungen über die Fortführung der Bilateralen ausgelotet werden «in aller Transparenz» führen, so Nussbaumer weiter. Wichtig sei der EU-Kommission, dass die Eidgenossenschaft jene Fragen nun rasch und möglichst konkret beantworte, die der Schweizer Chefunterhändlerin Livia Leu diese Woche per Brief, über den Radio SRF berichtete, zugestellt worden seien. Dabei geht es um bekannte Fragen: zur künftigen Rolle der EU-Richter im Bereich der bilateralen Verträge; um den sogenannten vertikalen Ansatz, mit dem der Bundesrat Bestimmungen zur Übernahme von neuem EU-Recht in den bilateralen Verträgen separat regeln möchte.

Pro-Europäer: SP-Nationalrat

Eric Nussbaumer. Kenneth Nars / BLZ

«Liegen diese Antworten möglichst konkret vor, könnte die EU-Kommission vorwärtsmachen und schon im Sommer ein neues Verhandlungsmandat ausarbeiten», überbringt Nussbaumer die Botschaft Sefcovics. Inhaltlich gehe es darum, zu erörtern, wo die Schweiz im bilateralen Beziehungsgeflecht gewisse Schutzklauseln fordere oder Ausnahmen von der EU-Regulierung wünsche, sagt der SP-Nationalrat.

Forschung mit Kohäsionsgeldern freispielen: SP weibelt für eigene Strategie

Seine Delegation habe zugleich versucht, Sefcovic die von der SP ausgearbeitete Zwei-Phasen-Strategie schmackhaft zu machen: Dass sich der Bund zu Verhandlungen über die institutionellen Fragen verpflichte und neue Kohäsionszahlungen bewillige, damit im Gegenzug die Teilnahme an der Forschungszusammenarbeit im Rahmen des Projekts Horizon schon in nächster Zukunft wieder möglich werden soll.

Nachdem diese Woche schon der Brief der EU-Kommission an Staatssekretärin Leu über ein Leak an die Öffentlichkeit weitergegeben wurde, ist das Treffen der Genossinnen und Genossen nun der zweite deutliche Hinweis darauf: Die EU-Kommission will rasch vorwärtsmachen und erhöht mit ihrer öffentlichen Diplomatie den Druck auf den Bundesrat und namentlich Bundespräsident und Aussenminister Ignazio Cassis, seinerseits das Tempo zu erhöhen. Dem stehen innenpolitische Debatten entgegen, namentlich die Position der Gewerkschaften, die zwar im Bereich der Sozialpolitik eine Annäherung an die EU fordern, beim Lohnschutz aber nach wie vor keine Gesprächsbereitschaft zeigen, wie diese Zeitung am Freitag berichtet hat.