Europapolitik Geheimsitzung des Bundesrates: EU ist bereit zu Konzessionen beim Lohnschutz – erwartet aber raschen Entscheid aus Bern Brüssel kommt der Schweiz beim umstrittenen Lohnschutz und der Unionsbürgerrichtlinie entgegen. Im Gegenzug erwarten die EU-Unterhändler nun rasche Fortschritte in Bern. Heute tagt der Bundesrat – der auch vom Parlament unter Druck gesetzt wird.

Kommt es bald zum nächsten Handshake? Ignazio Cassis, links, trifft Maros Sefcovic, Vizepräsident der EU-Kommission. (Brüssel, 15. November 2021) Bild: Keystone

Ringt sich der Bundesrat vor Jahresende noch zu einem Richtungsentscheid in der Europapolitik durch? Nach mehreren Monaten Funkstille hält die Landesregierung am Mittwoch unter höchster Vertraulichkeitsstufe wieder einmal eine Europa-Klausur ab. Zu entscheiden gilt es, ob nun genug sondiert wurde zwischen Bern und Brüssel und der Bundesrat nach dem Aus des Rahmenabkommens wieder neue Verhandlungen zur Klärung des bilateralen Verhältnisses aufnimmt.

In Brüssel sind die Meinungen jedenfalls gemacht: Dort findet man, es sei nach sechs Gesprächsrunden Zeit, sich wieder an den Verhandlungstisch zu setzen. Mehrere Quellen geben zu verstehen, dass man bei der EU die Sondierungen als abgeschlossen betrachtet. Und auch Andreas Schwab, der Leiter der EU-Delegation im EU-Parlament, schreibt auf Twitter, man warte bei der EU-Kommission auf «Signale des Bundesrats», die gemachten Kompromissangebote der EU zu akzeptieren. «Ganz Europa wartet mal wieder», twittert Schwab ungeduldig.

@eu_eeas wartet auf 🇨🇭Signale vom @Bundesrat_CH auf klare Signale, dass die Angebote an die Schweiz in Sachen Freizügigkeit (Aufenthaltsrecht und Lohnschutz) akzeptiert. Ganz Europa 🇪🇺 wartet mal wieder... @EP_SingleMarket — Andreas Schwab (@Andreas_Schwab) November 21, 2022

Aufs Tempo drückt aber auch die Aussenpolitische Kommission des Nationalrats (APK). Auf Antrag von Roland Fischer (GLP) hat sie am Montag eine Motion verabschiedet, mit der sie den Bundesrat dazu auffordert, «unverzüglich» Verhandlungen mit der EU aufzunehmen. Sie setzt der Regierung eine Lieferfrist: «Der Bundesrat legt das Abkommen mit den institutionellen Regeln oder die entsprechend angepassten Binnenmarkt-Abkommen bis Ende 2023 dem Parlament zur Genehmigung vor.» Fischer sagt auf Nachfrage: «Nach sechs Runden mit Sondierungsgesprächen soll der Bundesrat jetzt vorwärtsmachen.» Denn: «Es ist keine Option, keine Lösung zu haben.»

Laut dem Präsidenten der APK, SVP-Nationalrat Franz Grüter, hat Bundespräsident und Aussenminister Ignazio Cassis in der Kommission über Fortschritte in den Gesprächen mit Brüssel informiert: «Es gibt offensichtlich Bereiche, in denen sich die beiden Seiten angenähert haben, der Stillstand scheint in gewissen Bereichen überwunden», sagt Grüter. Es gebe aber immer noch offene Fragen, die näher abgeklärt werden müssten. Grüter: «Laut Bundespräsident Cassis sind die Sondierungen noch nicht abgeschlossen.» Für Grüter steht zudem ausser Zweifel, «dass wir auch in der Schweiz noch sehr schwierige Diskussionen vor uns haben».

Ehrgeiziger Zeitplan: Vertragspaket liegt im Sommer 2024 vor

Trotzdem erlauben es Gespräche mit involvierten Personen in Bern und Brüssel erstmals, einen möglichen, wenn auch ehrgeizigen Zeitplan bis zum Abschluss eines neuen Vertragpakets zu skizzieren: Sobald auch der Bundesrat die Sondierungen für beendet erklärt hat, unterzeichnen Cassis und ein hoher Vertreter in Brüssel eine gemeinsame Erklärung über die Eckwerte der weiteren Verhandlungen. Darauf beruhend gibt sich die Schweiz im Frühjahr 2023 ein neues Mandat, während die EU wahrscheinlich mit ihrem bestehenden Mandat an den Neustart kann. Nach diesem Drehbuch würden die Verhandlungen im Sommer 2023 aufgenommen und spätestens ein Jahr später abgeschlossen: nach den eidgenössischen Wahlen zwar, aber bevor die heutige EU-Kommission nach den Europawahlen im Herbst 2024 abgelöst wird.

Die EU jedenfalls meint es ernst: Die Brüsseler Beamten haben bei der letzten Gesprächsrunde anscheinend konkrete Angebote zur Lösung der Streitfragen beim Lohnschutz und der Personenfreizügigkeit auf den Tisch gelegt. Die Details bleiben geheim. Dem Vernehmen nach sollen Teile des Schweizer Lohnschutzes aber so weit abgesichert werden, dass der Europäische Gerichtshof (EuGH) die Schweizer Massnahmen nicht mehr umstossen kann; das heutige Schutzniveau soll erhalten bleiben. Bei der Personenfreizügigkeit soll das Niederlassungsrecht explizit an eine Erwerbstätigkeit gekoppelt bleiben, heisst es. Offenbar ist Brüssel bereit, Abstriche bei der Unionsbürgerrichtlinie zu machen.

Schweiz hat künftige Kohäsionszahlungen zugesagt

Und auch Bern hat sich schon bewegt und dem Vernehmen nach bereiterklärt, regelmässige Kohäsionszahlungen verbindlich festzulegen.

In anderen Themen aber rückt Brüssel nicht von seinen bekannten Standpunkten ab. So will die EU-Kommission nicht mehr über die Streitschlichtung verhandeln, sondern beharrt auf der im Rahmenabkommen festgeschriebenen «Juncker-Lösung» mit Schiedsgericht und dem Europäischen Gerichtshof (EuGH). Lust, nochmals ein Andocken an den Efta-Gerichtshof oder eine Bundesgerichtslösung auszuloten, hat man offenbar keine. Auch bei den staatlichen Beihilfen setzt die EU weiter auf den Kompromiss, den die Schweiz bereits beim Rahmenabkommen akzeptiert hat.