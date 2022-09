Feldpost (Teil 10) Ein Prosit auf den Ausgang! Eliah Brunner, 19, schloss eben die Kantonsschule ab, nun hat für ihn in der Durchdiener-Rekrutenschule ein neuer Lebensabschnitt begonnen. In unserer Serie «Feldpost» schreibt er über seine Erlebnisse. In der zehnten Woche schreibt er über das wahre Highlight der RS-Woche.

Unser Kolumnist, Rekrut Eliah Brunner, geniesst den wohlverdienten Ausgaben. Das Aufstehen am nächsten Morgen ist nicht immer einfach. zvg

Ich bin zurück aus Thun, wieder in Brugg, und es fühlt sich fast an wie heimkommen: Das gewohnte Zimmer, in der Küche weiss ich, wo ich welches Gerät finde, und meine Kameraden! Es war gut, in Thun mit anderen Rekruten zu arbeiten, aber unser Chuchiteam Brugg ist unschlagbar.

Wie gut man sich kennt zur RS-Halbzeit! Das wurde mir nach meiner zweiwöchigen Abwesenheit bewusst. Wenn wir zusammenarbeiten, weiss jeder, wem er wo am besten helfen kann, und wen er für was fragen muss. Am meisten habe ich die «Insider» vermisst: Sprüche oder Witze, nicht selten schwachsinnig, aber sie bringen uns seit der ersten Woche zum Lachen.

Ich habe in dieser Kolumne noch gar nicht über das geschrieben, was das wöchentliche Highlight ist: Den Ausgang. In den Wochen mit Freitagsabtreten haben wir am Mittwoch FAK-Ausgang. Haben wir Samstagsabtreten, gibt es am Dienstag einen kleinen Ausgang und am Donnerstag den FAK-Ausgang.

Beim FAK-Ausgang ist das Abendessen in der Kaserne freiwillig — zwei vom Küchenteam geben das Essen aus, der Rest kann die Kaserne schon verlassen. In Brugg gibt es zwei Bars, die an diesen Abenden voller Rekruten und Wachtmeister sind. Wir gehen jeweils in ein Restaurant essen, und dann ziehen wir weiter in unsere Stammbar.

Diese Abende mit lauter coolen Menschen

Ich weiss nicht, wie viele Liter Bier ich in der RS schon getrunken habe. Ist wahrscheinlich besser so. Was ich aber nie vergessen werde, sind diese Abende mit lauter coolen Menschen. Der Ausgang ist aber nicht nur Spass, sondern auch Erholung. Gerade wir als Küchenmannschaft sind fünf Tage am Stück in der Kaserne, da wir nicht aufs Feld gehen. Zur Abwechslung mal einen Abend in der Zivilisation zu verbringen, lüftet den Kopf. Wenn dann am nächsten Morgen um fünf Uhr der Wecker klingelt, kämpfe ich mich sehr langsam aus dem Bett und könnte im Stehen einschlafen — aber das ist es wert!

Wir Köche und Küchenlogistiker kennen die meisten Rekruten der Kaserne, weil wir sie drei Mal täglich an der Fassstrasse sehen. Im Ausgang bekommen wir dann oft eine Runde spendiert. Unsere Arbeit in der Küche wird geschätzt. Ein sehr tolles Gefühl!