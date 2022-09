Weil der «hässige Wachtmeister» unseren Mutz-Streich nicht so lustig fand, droht uns jetzt Ungemach

Eliah Brunner, 19, schloss eben die Kantonsschule ab, nun hat für ihn in der Durchdiener-Rekrutenschule ein neuer Lebensabschnitt begonnen. In unserer Serie «Feldpost» schreibt er über seine Erlebnisse. In der elften Woche geschah etwas, das nicht alle witzig fanden.