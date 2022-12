Fifa-Prozess Infantino will die Skalps von Blatter und Platini - seine Anwältin sagt: «Sie haben dem Fussball Geld gestohlen» Am Betrugsprozess in Bellinzona, der im Zeichen von Männerfeindschaften steht, rechnet die Fifa als Privatklägerin mit den Beschuldigten Blatter und Platini ab.

Exklusiv für Abonnenten

Michel Platini (links) und sein Anwalt Dominic Nellen in der ersten Prozesswoche auf dem Weg zum Bundesstrafgericht. Bild: Freshfocus

Am Mittwoch hatte Staatsanwalt Thomas Hildbrand vor Bundesstrafgericht in Bellinzona eine bedingte Haftstrafe von 20 Monaten für Joseph Blatter (86) und Michel Platini (66) verlangt. Es war ein vor allem am Schluss sehr emotionales Plädoyer, in dem der Eindruck entstand, dass den Ankläger eine alte Feindschaft namentlich mit seinem entfernten Verwandten Blatter verbindet. Beide stammen aus dem Wallis, aus dem gleichen Dorf, wie Blatter einmal erklärte. Vor Jahren war Blatter in der von Hildbrand geführten Zuger Untersuchung wegen der Pleite der Fifa-Marketing-Firma ISL letztlich noch ungeschoren davon gekommen, obwohl er von Schmiergeldzahlungen gewusst haben soll.

Beobachter sind überzeugt, dass Hildbrand jetzt seine letzte Chance sieht, seinen Mitwalliser, mittlerweile 86 Jahre alt, doch noch einem Schuldspruch zuzuführen. Hildbrand selbst hatte die Situation am Schluss seines Plädoyers mit dem bitteren Spruch von Dürrenmatt illustriert: «Die Gerechtigkeit wohnt in einer Etage, zu der die Justiz keinen Zugang hat.» Aber die Justiz dürfe nie aufgeben, gab Hildbrand zu verstehen, der Schlüssel liege in den Verfahrensakten, und er wurde sehr emotional. Der Mann ist auf einer Mission.

Eine ähnlich aufgeladenes Verhältnis prägte auch am Donnerstag die Stimmung. Diesmal stand vor allem die Feindschaft zwischen Gianni Infantino, dem aktuellen Fifa-Chef, und Michel Platini, dem einen Beschuldigten, im Zentrum.

Fifa-Anwälte im Anmarsch am ersten Prozesstag in Bellinzona. Gianni Rizzello (links), Cathérine Hohl-Chirazi (Mitte). Bild: hay

Anwältin Catherine Hohl-Chirazi, die die Privatklägerin Fifa vertritt, sagte am Donnerstag gleich zu Beginn ihres Plädoyers, das mehrere Stunden dauern sollte: «Die Fifa will das Geld zurück, das ihr gestohlen wurde. Das Geld gehört dem Fussball.» Sie geisselte das Verhalten der Beklagten, die sich vor Gericht weigerten, Fragen der Fifa zu beantworten und die «Verschwörungstheorien» verbreitet würden.

Staatsanwaltschaft sieht in der Zahlung einen Betrug

In der Sache geht es um zwei Millionen Franken, die Blatter 2011 an Platini überweisen liess. Hildbrand sieht darin einen Betrug, gemeinsam begangen, zur Bereicherung von Platini, weil das Geld nicht geschuldet gewesen sei. Ein Motiv für die angebliche Straftat konnte er nicht präsentieren.

Die Fifa-Anwältin gab an, Blatter und Platini hätten sich geeinigt, «zwei Millionen vom Konto der Fifa abzubuchen», und eine «falsche Rechnung» eingereicht. Es gebe nur einen Vertrag, den über 300'000 Franken aus dem Jahr 1999, der Fall sei also klar. Dass Platini nachträglich noch zwei Millionen erhielt, sei strafbar. Der angebliche mündliche Vertrag über eine Million pro Jahr sei eine Erfindung. Diese «unrechtmässige Zahlung» sei auch von keinem einzigen Fifa-Gremium genehmigt worden.

Im März 1998 habe Blatter im Übrigen gar keinen rechtsgültigen Vertrag mit Platini abschliessen können, weil er da ja erst Generalsekretär der Fifa gewesen sei und noch nicht als Präsident gewählt. Ein weiterer Punkt, den die Fifa-Anwälte betonen: Platini habe zwar eine Million, in welcher Währung auch immer, verlangt, aber es sei eben nie zur Realisierung eines entsprechenden rechtsgültigen Vertrags gekommen.

Detailreiche Zitate aus den Akten

Die Fifa und ihre Anwälte haben sich minutiös und mit grossem Einsatz und Aufwand auf den Prozess vorbereitet. Um die angebliche Schuld von Blatter und Platini zu belegen, zitierte die Anwältin lange und detailreich aus Akten und Dokumenten, die sie zum Teil auf Monitore im Saal projizieren lässt. Es geht ihr darum, zu zeigen, dass die Million pro Jahr an Platini niemals versprochen wurde und es auch nie einen mündlichen Vertrag gab.

Hohl-Chirazi gab an, Platini habe nachweislich und effektiv sogar erst Anfang Januar 1999 als technischer Berater bei der Fifa zu arbeiten begonnen, und nicht schon 1998, wie behauptet. Damit stehe auch fest, dass die Rechnung über die zwei Millionen, die Platini 2011 eingereicht habe, falsch sei. Dort sei nämlich auch eine angebliche Nachzahlung für 1998 aufgeführt.

Die Fifa-Anwältin, die viel mit Vermutungen arbeitete, zweifelte nicht mehr an, dass Platini eine Million verlangte. Nur sagte sie: 1998 sei die Währung in Frankreich noch nicht der Euro, sondern noch der französische Franc gewesen. Wenn ein in Frankreich lebender Franzose damals eine Million verlangt habe, dann habe er damit eine Million Francs gemeint. Die 300'000 Franken, die Platini dann erhalten habe, hätten dieser Forderung satt entsprochen (ein Franken entsprach etwa vier Francs). Daher sei Platini auch «glücklich» gewesen mit dem, was ihm die Fifa zahlte.

Privatklägerin stellt Motiv-These auf

Staatsanwalt Hildbrand hatte sich am Vortag nicht auf ein Motiv für den angeblichen Betrug festgelegt; er hatte schlicht kein überzeugendes gefunden. Die Bundesanwaltschaft krebste hier zurück, denn ursprünglich war die Rede von Korruption um WM-Vergaben, was sich aber nicht erhärtete.

Im Unterschied zum Staatsanwalt wagte sich die (immer wieder in Abstimmung mit ihm operierende) Privatklägerin Fifa auf das Motiv-Terrain vor. Die These der Fifa: Platini habe schon im Februar 2010 bei einem Gespräch mit Blatter gesagt, er werde diesen bei der Wiederwahl zum Fifa-Präsidenten 2011 unterstützen und nicht selber kandidieren. Und Platini sei entgegen seiner Aussagen sehr wohl ein «Mann des Geldes». Demnach hätte sich Platini laut der etwas kopflastigen Fifa-These für seinen Wahl-Support für Blatter abgelten lassen. Die Höhe der Abgeltung soll sogar noch verhandelt worden sein: Der ehemalige Fifa-Generalsekretär Jérôme Valcke gab an, im Büro von Blatter einen Anruf von Platini mitbekommen zu haben, in dem dieser vier Millionen verlangt habe.

Nicht sehr logisch an diesem Konstrukt ist beispielsweise: Wenn sich, wie die Fifa angibt, Blatter und Platini ab 2010 über ein Jahr lang in mehreren Vier-Augen-Gesprächen «arglistig» auf einen derartigen Betrug verständigten, dann hätten sie zweifellos auch eine einheitliche, möglichst plausible Begründung für die bezahlten Millionen verabredet. Dazu hätte vor allem gehört, die Existenz des mündlichen Vertrags aus dem Jahr 1998 zu betonen. Als die Bundesanwaltschaft die beiden aber 2015 befragte, sagte Blatter zunächst, er sei von der Rechnung von Platini überrascht gewesen, die Restzahlung sei ihm ein Rätsel. Für die Ermittler war ein derartiger Widerspruch in den Aussagen eine Steilvorlage.

Auch nicht zur These des minutiös und unter vier Augen abgesprochenen Betrugs passt die Behauptung des ehemaligen Generalsekretärs Valcke, wonach Blatter in seiner Anwesenheit einen Anruf von Platini entgegen genommen habe, in dem dieser sogar vier Millionen gefordert habe. Sowohl Bundesanwaltschaft wie auch Fifa bezeichneten Valckes Aussagen als glaubhaft, obwohl dieser ein sehr schillernder Zeuge ist, der sich mit Korruptionsvorwürfen im Fifa-Zusammenhang konfrontiert sieht.

Die Fifa schliesst sich der Anklage der Bundesanwaltschaft an und fordert zur Hauptsache, Blatter und Platini seien des Betrugs schuldig zu sprechen. Sie fordert zudem Entschädigung und stellt Zivilforderungen, die sie aber schriftlich einreichte und gestern nicht ausführte. Im Wesentlichen wird es um die Rückholung der angeblich ertrogenen zwei Millionen plus Sozialversicherungsbeiträge sowie die zweifellos beträchtlichen Parteikosten gehen.

Schlagabtausch mit Platinis Anwalt

Infantinos Fifa trat als Privatklägerin auf, und seine Anwälte wollen Blatter, aber, so sieht es aus, gerade den jüngeren und für den Fifa-Präsidenten weit gefährlicheren Platini verurteilt sehen. Schon im Beweisverfahren war die Genfer Anwältin Hohl-Chirazi sehr aufsässig in Erscheinung getreten, mit vielen Zusatzfragen und Anträgen. Namentlich mit Platinis Verteidiger Dominic Nellen, der gleich neben ihr auf der anderen Seite des Mittelgangs sass, lag sie dauernd in den Haaren. Zwischenbemerkungen und ein «Zischen aus den Reihen der Privatklägerin», wie sich Nellen einmal bei der vorsitzenden Richterin Joséphine Contu Albrizio beklagte, waren Stilmittel, die zum Einsatz kamen.

Für die Fifa geht es in diesem Prozess offensichtlich um viel, um mehr als die zwei Millionen, die sie zurückhaben will. Infantinos Delegation, bestehend aus vier Juristinnen und Juristen, unter ihnen auch Anwalt Gianni Rizzello, ein Vertrauter von Infantino, ist die grösste am Prozess. Zudem ist auch ein Fifa-Kommunikationsbeauftragter vor Ort.

Die Stimmung zwischen dem aktuellen Fifa-Chef Gianni Infantino und Michel Platini ist seit Jahren vergiftet. Platini glaubt, Infantino habe ihn 2015 als Fifa-Präsident verhindern wollen, die strittige Zahlung sei das Instrument gewesen, die Bundesanwaltschaft unter dem damaligen Chef Michael Lauber und dem heutigen Bundesstrafrichter Olivier Thormann die willfährige Gehilfin.

Die nicht protokollierten «Schweizerhof»-Treffen zwischen Lauber und Infantino, die von zwei ausserordentlichen Bundesanwälten strafrechtlich untersucht werden, sieht Platini als Beleg für seine These. Infantino, einst Platinis Generalsekretär beim europäischen Fussballverband Uefa, wiederum gibt an, nichts mit der Sache zu tun haben. Er stellt sich als Saubermann dar, der die Korruption bei der «alten Fifa» vor Gericht bringe.

Fakt aber ist, dass Infantino 2016 zum Fifa-Präsidenten gewählt wurde, anstelle von Platini. Soweit wäre es nicht gekommen, wenn die Bundesanwaltschaft nicht das Strafverfahren eröffnet hätte, das jetzt in Bellinzona am Laufen ist.