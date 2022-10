Fifa-Prozess Jetzt wird's nochmals spannend: Bundesanwaltschaft geht im Fall Blatter und Platini «vollumfänglich» in Berufung Der neue Bundesanwalt Stefan Blättler will die Freisprüche für Sepp Blatter und Michel Platini vom letzten Juli im Prozess um eine strittige Millionenzahlung aus dem Jahr 2011 nicht stehen lassen.

Jubel: Sepp Blatter nach dem Freispruch am 8. Juli 2022 in Bellinzona. Jetzt muss er nochmals vor Gericht. Alessandro Crinari / TI-PRESSKEYSTONE

Das ist eine Überraschung: Die Bundesanwaltschaft reicht Berufung gegen die erstinstanzlichen Freisprüche im Verfahren gegen die ehemaligen Fifa-Grössen Sepp Blatter (86) und Michel Platini (67) ein. Dies gab sie auf Anfrage bekannt. Sie verlangt« die vollumfängliche Aufhebung des erstinstanzlichen Urteils». Auch die Privatklägerin Fifa, in dieser Sache faktisch weitgehend vom Entscheid der Bundesanwaltschaft abhängig, dürfte das Urteil weiterziehen. Eine Stellungnahme der Fifa steht allerdings noch aus.

Die Bundesanwaltschaft wollte keine weiteren Erklärungen abgeben.

Bundesanwaltschaft und Fifa hatten im erstinstanzlichen Verfahren vor Bundesstrafgericht in Bellinzona unter Richterin Joséphine Contu Albrizio eine krachende Niederlage erlitten und viel Steuer- beziehungsweise Vereinsgeld versenkt. Statt Schuldsprüchen wegen Betrugs und bedingten Freiheitsstrafen von 20 Monaten resultierten im letzten Juli Freisprüche auf der ganzen Linie.

Blatter und Platini wurden vom Vorwurf des Betrugs vollumfänglich freigesprochen. Blatter erhält eine Entschädigung von 82 000 Franken und eine Genugtuung von 20 000 Franken. Platini werden 142 000 Franken als Entschädigung gutgesprochen; auf eine Genugtuung hatte er verzichtet. Die 2,3 Millionen, die die Bundesanwaltschaft auf einem Platini-Konto bei der UBS beschlagnahmt hatte, werden an den Franzosen retourniert. Die Fifa enthält keine Entschädigung, das Gericht wies alle ihre Anträge ab. Das alles steht jetzt wieder in Frage.

Bundesanwalt Stefan Blättler (Mitte) erbte das Blatter-Platini-Verfahren von seinem Vorgänger Michael Lauber und dessen beiden Stellvertretern Ruedi Montanari und Jacques Rayroud (links und rechts im Bild), die nun auch Blättlers Stellvertreter sind. Alessandro Della Valle / Keystone

Im Verfahren geht es um die strittigen zwei Millionen Franken, die die Fifa auf Geheiss des damaligen Präsidenten Blatter im Jahr 2011 an den damaligen Fifa-Vize Platini gezahlt hatte. Die Bundesanwaltschaft unter Staatsanwalt Thomas Hildbrand und die Fifa von Gianni Infantino als Privatklägerin hatten argumentiert, das Geld sei nicht geschuldet gewesen. Blatter und Platini dagegen sagten, es habe sich um eine Nachzahlung für Platinis Beratertätigkeit für die Fifa und Blatter von 1998 bis 2002 gehandelt. Basis sei eine mündliche Vereinbarung aus dem Jahr 1998 gewesen.

Brisante Konstellation in Bellinzona

Das Verfahren stand, wie andere Fifa-Verfahren der Bundesanwaltschaft, von Anfang an auf einer seltsamen Basis. So ist umstritten, wie die Bundesanwaltschaft überhaupt auf den Anfangsverdacht kam, der letztlich dazu führte, dass es Anfang 2016 Gianni Infantino war, der anstelle des Favoriten Platini Fifa-Präsident wurde. Ein Weiterzug nach einer so klaren Niederlage, auf einer wackeligen Basis und gegen einen 86 Jahre alten Beschuldigten mit gesundheitlichen Problemen erschien den meisten Beobachtern als Zwängerei. So war man gespannt, ob der neue Bundesanwalt Blättler die Reissleine ziehen - oder ob er das Verfahren durch Weiterzug zu seinem eigenen machen würde. Das alles wird noch viel zu reden.

Zweite Instanz im Verfahren ist die Berufungskammer des Bundesstrafgerichts. Die Konstellation ist brisant und weder für die Bundesanwaltschaft noch für die Fifa erfreulich. Denn die Berufungskammer wird präsidiert von Richter Olivier Thormann (FDP) präsidiert. Er war es, der das Verfahren gegen Blatter und Platini 2015 unter nach wie vor nicht genau geklärten Umständen als Staatsanwalt des Bundes eröffnet hatte.

Berufungskammerpräsident Thormann selbst im Visier der Justiz

Mittlerweile ist Thormann Beschuldigter in der «Schweizerhof-Affäre» um nicht protokollierte Treffen zwischen Fifa-Chef Gianni Infantino und dem ehemaligen Bundesanwalt Michael Lauber. Dort ermitteln nach wie vor zwei Sonderermittler des Bundes. Nach einer Anzeige von Platini gegen Thormann wegen Verdacht auf falsche Zeugenaussage und Amtsgeheimnisverletzung prüft ein weiterer Sonderermittler ein Verfahren gegen Richter.

Klar ist: Die Bundessstrafjustiz aus der Lauber-Ära verbrennt gerade grosse Mengen an Steuergeld durch Verfahren, in die sie selber involviert ist.