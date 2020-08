Frauen verdienen immer noch weniger – hier der Beweis

Frauen bekommen in der Schweiz mindestens einen Drittel weniger Rente als Männer. So haben Männer am Montag bereits so viel Rente erhalten wie die Frauen im ganzen laufenden Jahr, wie der Gewerkschaftsbund schreibt. Mit dem «Equal Pension Day» will er auf diese Diskriminierung aufmerksam machen.



Die berufliche Vorsorge diene vielen Frauen nur als magere Ergänzung. Noch immer erhalte ein Drittel der Frauen keine Rente aus der zweiten Säule. Sofern eine Pensionskassenrente ausbezahlt werde, sei die mittlere Rente von Frauen nur etwa halb so hoch wie diejenige der Männer.



Fast 11 Prozent aller Frauen müssten direkt beim Renteneintritt Ergänzungsleistungen beantragen, um über die Runden zu kommen, hiess es weiter. Über 140‘000 Frauen hätten 2019 Ergänzungsleistungen bezogen, bei den Männern seien es halb so viele. Besonders betroffen seien geschiedene und verwitwete Frauen. (fox/sda)