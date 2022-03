Frühlingsbeginn Omega-Wetter bringt Trockenheit und Waldbrandgefahr in die Schweiz Wolkenloser Himmel, kühle Nächte und kein Tropfen Regen. Die Omegawetterlage hat die Schweiz im Griff. Immerhin können Heuschnupfen-Geplagte aufatmen, die Natur macht erst mal Pause. In vielen Kantonen herrscht erhebliche Waldbrandgefahr

Auch im Ägerital ist der Frühling eingekehrt. Leserbild: Peter Bumbacher (Oberägeri, 20. März 2022)

Der Frühling ist da, und seit Wochen hat es im Mittelland nicht mehr ausgiebig geregnet. Auf der Alpensüdseite ist die Trockenheit besonders ausgeprägt. Laut Informationen des Forschungsprojekts Drought.ch sind die meisten Regionen der Schweiz von leichter bis mittlerer Trockenheit betroffen. Der Grund dafür ist die Grosswetterlage, die in Europa aktuell herrscht. Die sogenannte Omegalage verhindert, dass Niederschläge in die Schweiz gelangen. Dagegen ist es in Spanien sehr regnerisch. Es muss mit Überschwemmungen gerechnet werden.

Noch immer gibt es ein paar #Messstationen, die im #März noch keinen messbaren #Niederschlag verzeichneten (Totalsumme 0.0 mm). Dazu gehören Andermatt, Gütsch/Gotthard, Luzern, Zermatt und Buffalora/Ofenpass. Entsprechend die #Waldbrandgefahr ➡️https://t.co/hfVLJlv5iY (rp) pic.twitter.com/OlP71owLSv — MeteoNews Schweiz (@MeteoNewsAG) March 19, 2022

Die Sonnenscheindauer liegt jetzt schon über dem Durchschnitt für den Monat März, wie Michael Eichmann, Meteorologe von MeteoNews gegenüber PilatusToday sagt. Das sonnige Wetter dürfte uns bis auf Weiteres erhalten bleiben. Gemäss heutigen Prognosen bleibt die Omegalage bis mindestens Ende dieser Woche stabil. Erst auf das Monatsende hin sieht es danach aus, dass es einen Wetterumschwung geben könnte.

Zum Glück fehlt der Wind

Die Trockenheit hat Konsequenzen. Aktuell ist die Waldbrandgefahr auf der Alpensüdseite erheblich, Im Mittelland liegt sie auf Stufe 2 von 5, mässig. Immerhin: Es ist kein starker Wind angesagt, der Brände anfachen und ausbreiten könnte. Zur Wochenmitte hin kommt laut Eichmann lediglich eine schwache Bise auf.

Waldbrandgefahr in der Schweiz von grün (gering) bis schwarz (Feuerverbot im Freien). Bild: waldbrandgefahr.ch

Die Natur wartet auf Regen

Für die Natur ist die Wetterlage noch keine direkte Gefahr. Die Bäume warten aktuell mit dem Austreiben. Sie machen also gewissermassen Pause und warten auf Regen, um in den Frühling zu starten. Endlos könne dieser Zustand allerdings nicht andauern, betont Eichmann. Anders sieht es für die Landwirtschaft aus.

Für die Bauern ist die Trockenheit bereits jetzt ein Problem. Sie müssten wohl bald mit Bewässerung nachhelfen. «Die Situation ist kritisch, aber noch nicht beunruhigend», fasst der Meteorologe zusammen.

Das kräftige #Hoch #Peter sorgt heute und in den kommenden Tagen für meist sonniges und frühlingshaft mildes Wetter. Nur im Süden hat es heute zunächst noch tiefe Wolkenfelder. Ein Ende der #Trockenheit ist nicht in Sicht! Details: https://t.co/2lv0pkxXAz (ss) pic.twitter.com/gtRwFmflJF — MeteoNews Schweiz (@MeteoNewsAG) March 21, 2022

Zu wenig Schnee im Winter

Eine gewisse Entlastung könnte der Schnee bringen, der durch die milden Temperaturen aktuell als Schmelzwasser in die Täler fliesst. Dank ihm führen die Schweizer Gewässer auf der Alpennordseite aktuell nicht weniger Wasser als sonst. Der Pegel des Bodensee etwa sei normal für diese Jahreszeit. Allerdings gab es im vergangenen Winter weniger Schnee als in anderen Jahren, weshalb auch hier mir niedrigeren Pegelständen zu rechnen sei.

Die Omegalage ist besonders hartnäckig, da bei ihr ein Hochdruckgebiet zwischen zwei Tiefdruckgebieten quasi eingeklemmt wird. Das bedeutet manchmal über Wochen hin viel Regen im Westen, Trockenheit in Zentraleuropa und Schnee im Osten. Auch im Hitzesommer 2003 bestimmte eine Omegalage das Wetter bei uns. Das Jahr 2022 zeigt, das diese Situation auch im Frühling möglich ist. (osc)