Video

Fünf Verletzte bei Belgrad Fanmarsch in Bern

Am Mittwochabend marschierten hunderte Belgrad-Anhänger für das Spiel BSC Young Boys vs. Roter Stern Belgrad von der Berner Innenstadt in Richtung Stadion. Dabei kam es zu Auseinandersetzungen. Die Polizei hat Warnschüsse abgefeuert. Fünf Personen wurden verletzt.