Funktioniert Contact-Tracing wirklich? Eine Zahl stimmt Experten skeptisch Bundesrat Alain Berset lobt das Contact-Tracing der Kantone. Doch der Anteil der Infizierten, die positiv getestet wurden, als sie in Quarantäne waren, ist «miserabel».

Kontaktdaten aufnehmen, falls später ein Corona-Fall auftritt: Club in Zürich. Ennio Leanza / KEYSTONE

Es ist im Kampf gegen das Coronavirus der Schlüssel zum Erfolg: das Contact-Tracing, also das Rückverfolgen von Infektionsketten. Personen, die sich infiziert haben, werden zu ihren engen Kontakten befragt. Und die müssen in Quarantäne, damit sich das Virus nicht weiter ausbreiten kann. Weil die Fallzahlen seit Ende Juni wieder deutlich angestiegen sind, hat das Contact-Tracing noch an Bedeutung gewonnen.

Bundesrat Alain Berset sagte diese Woche gegenüber dem Schweizer Fernsehen, das Contact-Tracing funktioniere. Und das erlaube es, «die Situation mindestens im Moment unter dem Deckel zu halten». Tatsächlich sprechen die stabilen Zahlen für die Kantone, und alle bekräftigen auf Anfrage, dass sie das Contact-Tracing derzeit aufrechterhalten können. Doch dass das System tatsächlich so reibungslos läuft, wie Gesundheitsminister Berset es darstellte, darf bezweifelt werden. Das zeigt eine Umfrage dieser Zeitung. Und das zeigt eine Zahl, mit der das Bundesamt für Gesundheit die Wirksamkeit des Contact-Tracing misst.

Nur jeder fünfte neue Fall war schon in Quarantäne

Um zu untersuchen, wie gut das Contact-Tracing funktioniert, gibt es verschiedene Indikatoren. Das sagt Matthias Egger, der Präsident der wissenschaftlichen Covid-19-Taskforce. Zum Beispiel den Anteil der Neuinfizierten, die bereits in Quarantäne waren, als sie positiv getestet wurden. Je höher die Quote, desto besser. Denn wer im Rahmen des Contact-Tracing bereits als möglicher Covid-19-Erkrankter identifiziert und in Quarantäne gesetzt wurde, kann niemanden mehr anstecken. So kann die Verbreitung des Virus eingedämmt werden.

Matthias Egger. Peter Schneider / KEYSTONE

Allerdings: Die Zahlen des Bundesamts für Gesundheit stellen den Kantonen kein gutes Zeugnis aus. Demnach befanden sich nur gerade knapp 17 Prozent der Fälle bereits in Quarantäne, als sie das positive Testresultat erhielten. Für Taskforce-Chef Matthias Egger ein «miserabler» Wert. Er kommt unter anderem zu Stande, weil dem BAG in satten 66 Prozent der insgesamt 3139 analysierten Fälle keine Informationen dazu vorliegen, ob die positiv getestete Person bereits in Quarantäne war oder nicht. Etwa, weil der behandelnde Arzt diesen Punkt im Meldeformular nicht ausgefüllt hat. Oder, in der Mehrheit der Fälle, weil keine Meldung zum klinischen Befund vorliegt. Zur Frage, wie sich diese fehlenden Informationen auf die Quote auswirken – ob etwa ein Teil der positiv Getesteten, zu denen keine Informationen vorliegenden, dennoch in Quarantäne gewesen sein könnten – äussert sich das BAG auf Nachfrage nicht.

Es redet allerdings die wenig erfreulichen Zahlen, deren Erfassung sie erst Anfang Mai selbst veranlasst hatte, klein. Die Quote, schreibt das Amt, reiche allein nicht aus, um die Qualität des Contact-Tracing zu analysieren. Die Situationen, in denen sich Personen anstecken und eine Quarantäne angeordnet werden könne, seien sehr unterschiedlich und sehr komplex. Bei grossen Anlässen etwa sei ein erfolgreiches Contact-Tracing viel schwieriger als bei kleinen. Auch die Konferenz der Gesundheitsdirektoren (GDK) schreibt auf Anfrage, die Zahlen seien «mit höchster Zurückhaltung» zu interpretieren. Unberücksichtigt bleibe zum Beispiel, dass es ansteckende Personen ohne Symptome gebe, die gar nie getestet würden und damit auch nicht im System auftauchten, das Virus aber trotzdem verbreiten. Dazu kämen die Fälle von Auslandsreisenden, die krank in die Schweiz einreisen und danach positiv getestet werden. «Diese Personen tauchen nicht in der Quarantänestatistik auf», schreibt die GDK.

Epidemiologe Egger hingegen hält die Zahlen für «interessant». Es handle sich zwar um einen Indikator unter mehreren. Aber um einen wichtigen.

Kantone sollen mehr Daten liefern

Wie gut funktioniert das Contact-Tracing wirklich? Aufschluss liefert auch die Antwort auf die Frage, wie oft die kantonalen Virenjäger bei neuen Fällen die Ansteckungsquelle herausfinden. Doch wie häufig das gelingt, ist nur schwer herauszufinden. Auf eine entsprechende Anfrage geben sich viele Kantone bedeckt; sie machen, wie etwa die derzeit stark betroffenen Kantone Waadt und Zürich, gar keine Angabe. Oder nur eine allgemein formulierte.

Detaillierte Informationen gibt es nur im Ausnahmefall. Zum Beispiel aus dem Kanton Zug, der die vermutete Ansteckungsquelle auf seiner Website publiziert. Und dabei unterscheidet zwischen Freizeit, familiärem Umfeld, Beruf und weiteren Kategorien, darunter auch unbekannt, Anteil: 28,4 Prozent. Matthias Egger sagt, der Kanton Zug sei ein Musterknabe. Und er hofft, dass man sich andernorts ein Beispiel an ihm nimmt. «Die wissenschaftliche Taskforce betont schon sehr lange, dass sie aus den Kantonen bessere Daten braucht», sagt Egger. Man müsse genauer verstehen, wie und wo sich Personen infizieren. Nur so sei es möglich, die Pandemie langfristig zu kontrollieren.

Epidemiologe Egger fordert ein Echtzeit-Monitoring der ­Coronapandemie, vom Bund koordiniert und von den Kantonen gefüttert. Eigentlich, sagt er, hätte man die Zeit der geringen Neuinfektionen im Mai und Juni nützen müssen, um ein solches zu installieren. Doch die Abklärungen sind noch immer im Gange. «Ich verstehe nicht, warum wir das nicht geschafft haben», sagt Egger. Es brauche nun einen Effort, um die Datenlage zu verbessern, bevor der Herbst kommt. Eine Zeit, in der die Menschen dem Virus wieder öfter ausgesetzt sein werden.