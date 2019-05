Für Freizeitkapitäne wird die 0,5-Promillegrenze aufgehoben

Freizeitkapitän behindert Dampfschiff Gallia im Luzerner Seebecken

Beim Lido in Luzern hat am Sonntag ein Hobbykapitän in der Linie der Kursschiffe geankert. Erst als sich ein Raddampfer näherte, drehte er sein Boot ab. Den Ernst der Lage hat er offenbar nicht erkannt.