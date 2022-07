Gastkommentar Die Schweiz muss ukrainische Verletzte aufnehmen und behandeln Alt Bundesrätin Ruth Dreifuss hält das Vorgehen des Departements für auswärtige Angelegenheiten für falsch. Im Sinne der humanitären Tradition müsse sich die Schweiz um verletzte und kranke Personen kümmern. Eine Entgegnung

Ruth Dreifuss kritisiert die Ukraine-Politik des Bundesrats Martial Trezzini / KEYSTONE

Während ukrainische Krankenhäuser bombardiert werden und nicht genügend Mittel haben, um Zivilisten und Soldaten zu behandeln, weigert sich der Bund, jene ukrainischen Patienten in seinen Spitälern aufzunehmen, die in ihrem Land nicht die notwendige medizinische Versorgung erhalten können.

Trotz einer grundsätzlichen Zustimmung der Kantone lehnt der Bund eine Anfrage des Euro-Atlantic Disaster Response Coordination Centre ab. Das Euro-Atlantic Disaster Response Coordination Centre ist eine NATO-Organisation, deren Aufgabe es ist, die zivile Hilfe im Katastrophen- und Kriegsfall zu planen und zu koordinieren. Sie umfasst alle Mitglieder des Bündnisses sowie die Mitglieder der Partnerschaft für den Frieden, der unser Land 1996 unter anderem deshalb beigetreten ist, um sich an ihren humanitären Aktionen zu beteiligen.

Die negative Antwort der Schweiz stützt sich auf juristische Argumentationen, die vom Eidgenössischen Departement für auswärtige Angelegenheiten (EDA) ausgeheckt wurden. Als neutrales Land sei sie verpflichtet zu garantieren, dass die in der Schweiz behandelten Soldaten nach ihrer Genesung nicht wieder in den Kampf ziehen. Dies ist in Artikel 37 des Ersten Genfer Konvention des Roten Kreuzes festgelegt. Die Stellungnahme des EDA zieht daraus den irreführenden Schluss, dass die Schweiz dann verpflichtet wäre, diese Soldaten zu internieren, um sie daran zu hindern, sich der ukrainischen Armee anzuschliessen.

In den Erläuterungen zu Artikel 37 heisst es jedoch: «Wann immer möglich, sollten die neutralen Mächte andere Lösungen in Betracht ziehen, wie zum Beispiel die Verpflichtung der betroffenen Personen, sich regelmässig bei einer Polizeistation zu melden, oder diese unter Hausarrest mit elektronischer Überwachung zu stellen.» Viele dieser Personen sind überdies nahe Verwandte der ukrainischen Flüchtlinge, die von unserer Bevölkerung so grosszügig aufgenommen wurden; wir würden also dazu beitragen, durch den Krieg auseinandergerissene Familien wieder zusammenzuführen.

Besonders schockierend ist das Argument des Bundes, wenn die Ablehnung auch für Zivilisten gilt.

Diese können laut EDA nicht klar von Soldaten unterschieden werden, da einige von ihnen möglicherweise zur Verteidigung ihres Landes zu den Waffen gegriffen haben.

Die Neutralität legt uns Pflichten auf und verleiht uns Rechte. Die Pflicht, Kranke und Verwundete - Militärs oder Zivilisten - zu versorgen, die aufgrund eines Krieges nicht versorgt werden können, muss Vorrang vor allen anderen Überlegungen haben. War dies nicht die Botschaft von Henri Dunant auf dem Schlachtfeld von Solferino und des Internationalen Komitees des Roten Kreuzes?

Unsere Krankenhäuser sind bereit, ihre Aufgabe mit ukrainischen Verwundeten und Kranken zu erfüllen. Der Bund muss ihnen nur die Erlaubnis dazu erteilen ... und die Überführung der Kranken und Verletzten aus einem gemarterten Land in einen sicheren Hafen organisieren, wo sie behandelt werden können.