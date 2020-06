Gegen den «Pflegenotstand»: Parlament will Ausbildungsoffensive finanzieren - dem Berufsverband reicht das nicht

Das Pflegepersonal, in der Coronakrise bejubelt, kommt an seine Grenzen. Bis 2030 fehlen laut einer Studie bis zu 65'000 Pflegende. Der Ständerat will eine Ausbildungsoffensive finanzieren. Der Pflegeverband ist dennoch unzufrieden.