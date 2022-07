Geheimdienstaffäre Nicht nur Bersets Vertrauter Lauener ist im Visier: Sonderermittler führt drei Verfahren zu Lecks im Bundeshaus Das Justizdepartement EJPD gab grünes Licht für Ermittlungen gegen Beamte - Auslöser war 2020 eine Strafanzeige der Geschäftsprüfungskommissionen des Bundesparlaments.

Bundesrat Alain Berset, rechts, und Peter Lauener im August 2021 auf dem Weg zu einer Covid-Pressekonferenz. Peter Schneider / KEYSTONE

Sehr gesprächig ist Peter Marti (SVP), ausserordentlicher Staatsanwalt des Bundes, derzeit nicht. Es handle sich «um laufende Verfahren», teilt er auf Anfrage mit, weshalb er leider die gestellten Fragen nicht beantworten könne. Er bitte um Verständnis. «Insbesondere äussere ich mich nicht zu irgendwelchen Personalien», so Marti am Montag.

Der ehemalige Zürcher Bezirksanwalt und Oberrichter führt im Einmannbetrieb das Strafverfahren wegen Verdachts auf Amtsgeheimnisverletzung, das die Geschäftsprüfungskommission (GPK) des Bundes im November 2020 in Gang gesetzt haben. Es geht darum, dass laut GPK vertrauliche Informationen aus der Untersuchung der Geheimdienstaffäre um die Chiffriergeräte der Crypto AG den Weg an einzelne Medien (insbesondere NZZ, später Tages-Anzeiger) fanden und öffentlich wurden, bevor der Bericht publiziert war.

In den Medien, zunächst in der «Weltwoche» von SVP-Nationalrat Roger Köppel, kursiert derzeit nur ein Name: Beschuldigter wegen Amtsgeheimnisverletzung sei Peter Lauener, überraschend abgetretener Informationschef von SP-Bundesrat Alain Berset. Der «Sonntagsblick» vermeldete letztes Wochenende, Lauener habe sogar mehrere Tage in Untersuchungshaft verbracht. Es gilt die Unschuldsvermutung.

Ermittler Marti: «Ich führe zur Zeit drei Verfahren»

Aber der mediale Anschein trügt, Lauener ist nicht der einzige, der im Visier der Justiz steht. Auf Nachfrage bestätigte Ermittler Marti am Montag eine frühere Aussage: «Es ist so, dass ich zur Zeit drei Verfahren führe, die letztlich zusammen hängen.» Deutlicher wollte er nicht werden: «Gegen wie viele Personen ein Strafverfahren eröffnet wurde und ob noch weitere Delikte als Amtsgeheimnisverletzungen zur Debatte stehen, kommentiere ich nicht. Und: Es handelt sich um laufende Verfahren, was auch der Grund ist, dass ich dazu nicht kommuniziere.»

Rechtsexperten sagen, die Formulierung von Marti mit «drei Verfahren» deute auf drei oder mehr Beschuldigte hin, dazu allenfalls Teilnahmeformen, will heissen: Gehilfenschaft.

Justizdepartement gibt Ermächtigung zur Strafverfolgung

Die ultimative Bestätigung dafür, dass der Sonderermittler tatsächlich mehrere, vermutlich derzeit mindestens drei Personen im Visier hat, kam dann von anderer Seite. Am Montagabend berichtete das Westschweizer Radio RTS: Das Eidgenössische Justiz- und Polizeidepartement (EJPD) habe beamtenrechtliche Ermächtigungen zur Strafverfolgung von mehreren Mitarbeitenden des Bundes wegen Verdachts auf Amtsgeheimnisverletzung erteilt. Eine Meldung, die das EJDP am Dienstag bestätigte. Zu Namen äussere sich das EJPD aus Gründen des Persönlichkeitsschutzes nicht.

CH Media berichtete bereits im Juni, dass offenbar bei zwei Bundesangestellten Hausdurchsuchungen stattgefunden hätten. Die Rede war auch vom Aussendepartement EDA von Bundesrat Ignazio Cassis. Dessen Generalsekretär, Markus Seiler, war einst Chef des Nachrichtendienstes des Bundes, sein Verhalten wird im GPK-Bericht kritisch abgehandelt.

Marti wurde im Januar 2021, also vor anderthalb Jahren von der Aufsichtsbehörde über die Bundesanwaltschaft AB-BA eingesetzt, damals noch unter Präsident Hanspeter Uster (Grüne). Er arbeitete lange von der Öffentlichkeit unbemerkt, lud Medienleute vor, die offenbar über vertrauliche Informationen berichtet hatten. Diese Medienleute sollen allesamt die Aussagen verweigert haben.

Der Zürcher ermittelte also mehr als ein Jahr lang, ohne dass etwas durchsickerte. Erst im Juni 2022 wurde ein Teil seiner Arbeit öffentlich, als die «Weltwoche» Bersets Vertrauten Lauener als Beschuldigten outete.

Warten auf Zwangsmassnahmengericht

Sonderermittler Marti wartet derzeit auf das Berner Zwangsmassnahmengericht: Es soll entscheiden, ob er beschlagnahmtes Material, das gesiegelt wurde, für das Strafverfahren verwenden darf.

Amtsgeheimnisverletzung ist ein Vergehen, das mit bis zu drei Jahren Haft bestraft werden kann. In der Praxis wurden in den letzten Jahren von Bundesrat, Verwaltungsstellen oder Parlament immer wieder Amtsgeheimnisverletzungen angezeigt, aber in der Regel ohne Folge. In der Regel riss sich die Bundesanwaltschaft in den letzten Jahren kein Bein aus bei der Untersuchung, mangels Erfolgsaussichten sowie aufgrund anderer Prioritäten. Mit Marti scheint jetzt ein Sonderermittler am Werk, der mit viel Einsatz ans Werk geht, was in der Bundesverwaltung zweifellos einige Nervosität auslöste.

CIA-Fax-Affäre: Haft war Schuss in den Ofen

Dass Marti dabei offenbar sogar zum Mittel der Hausdurchsuchung griff, war bereits eine Überraschung. Dass angeblich auch noch die Zwangsmassnahme Haft zum Einsatz kam, erst recht. Zu einem ähnlichen Vorgang kam es zuletzt 2006 bei der Affäre um geleakten (oder von einem Schlapphut im Zug vergessenen) Fax des Nachrichtendienstes zu CIA-Geheimnissen. Damals nahm die Militärjustiz den Sprecher des Nachrichtendienstes eine Woche lang in Untersuchungshaft, offenbar aufgrund eines abgehörten Telefonats und eines Scherzes, den der Mann darin machte. Er erwies sich in der Folge als unschuldig.

Marti selbst will sich auch zur Haftfrage nicht äussern. Nur «ganz allgemein, losgelöst von diesem Fall», hält er fest: «Für Untersuchungshaft braucht es neben einem dringenden Tatverdacht (auf ein Verbrechen oder Vergehen) weitere Haftgründe, nämlich Fluchtgefahr, Kollusionsgefahr oder Wiederholungsgefahr.»

Hintergrund des Streits ist die Untersuchung des Geschäftsprüfer des Bundesparlaments zur Rolle, die die Schweizer Behörden in der Affäre um die Crypto AG spielte. Die Zuger Crypto AG hatte jahrzehntelange knackbare Chiffriergeräte hergestellt und an Zielstaaten verkauft, die Firma gehörte ab einer bestimmten Zeit dem US-Geheimdienst CIA und dem deutschen BND, die die vermeintlich sichere Kommunikation der betrogenen Staaten mitlasen. Die Schweiz und ihre Geheimdienste wussten und profitierten offensichtlich von dieser Situation.