Video Geheimnis gelüftet: So sieht die Drohnenshow am Züri Fäscht aus Am Donnerstagabend liess der Sponsor, das Elektrizitätswerk der Stadt Zürich (EWZ), die Katze aus dem Sack: Kurz vor Mitternacht wurde die Drohnenshow erstmals über dem Zürcher Seebecken geprobt. 150 Drohnen erzeugen dabei verschiedene Figuren. Detlev Munz/SDA

Keystone-SDA gewährt einen ersten Einblick in die viel diskutierte Show, die am Freitag und Samstag jeweils um 0:15 und 2:15 Uhr in der Nacht gezeigt wird.