Geldwäscherei Bundesrat will Geldwäscherei stärker bekämpfen – doch der Korruptionsexperte hält die Pläne für ungenügend Mit einem neuen Transparenzregister will der Bundesrat den Kampf gegen die Geldwäscherei verstärken. Gleichzeitig greift er ein Element auf, welches das Parlament vor zwei Jahren ablehnte: neue Pflichten für Anwälte. Für den Experten Mark Pieth geht das allerdings zu wenig weit.

Bundesrätin Karin Keller-Sutter rechnet mit «angeregten Diskussionen» im Parlament. Bild: Anthony Anex / Keystone

Die Zahl lässt sich sehen: Über 7600 Verdachtsmeldungen gingen vergangenes Jahr bei der Meldestelle für Geldwäscherei ein. Die übergrosse Mehrheit davon - fast 7000 - kamen von Banken. Von Rechtsanwälten und Notaren stammten hingegen lediglich zwei Meldungen.

Das hat seine Gründe. Gut zwei Jahre ist es her, da verschärfte das Parlament das Geldwäschereigesetz. In einem zentralen Punkt verweigerte es dem Bundesrat jedoch die Gefolgschaft: Es lehnte es ab, Anwälte an strengere Sorgfaltspflichten zu binden. Das brachte der Schweiz international Kritik ein, vor allem auch im Zusammenhang mit den Sanktionen gegen russische Oligarchen. Die Lücke im Gesetz macht es diesen einfacher, Gelder in der Schweiz zu verstecken.

Nun nimmt der Bundesrat einen neuen Anlauf. Am Mittwoch hat er einen Vorschlag in die Vernehmlassung geschickt, um die Bekämpfung der Geldwäscherei zu verstärken. Finanzministerin Karin Keller-Sutter sagte vor den Medien, das Dispositiv der Schweiz zur Bekämpfung von Geldwäscherei werde von internationalen Gremien zwar als gut eingestuft, aber es bestünden Lücken. Wenn man einen kompetitiven und glaubwürdigen Finanzplatz wolle, müsse man diese schliessen. Das sei im Interesse der Schweiz.

Auch KMU müssen sich eintragen

Kern der Vorlage ist die Schaffung eines neuen Transparenzregisters, in das sich Firmen und andere juristische Personen eintragen müssen. Sie müssen darin Angaben zu den sogenannt wirtschaftlich Berechtigten machen - das sind all jene Personen, die eine Beteiligung von mindestens 25 Prozent am Kapital oder an den Stimmen halten oder auf andere Weise Kontrolle ausüben.

Dank dem - nicht öffentlichen - Register sollen die Behörden rasch herausfinden können, wer tatsächlich hinter einer Firma steht. Das soll auch die Durchsetzung von Sanktionen vereinfachen. «Das ist nicht das Hauptziel der Vorlage, aber ein erwünschter Nebeneffekt», sagte Keller-Sutter.

Kommt der Vorschlag des Bundesrates durch, müssten alle Firmen im Register die wirtschaftlich berechtigten Personen eintragen - auch KMU. Das soll aber möglichst unbürokratisch geschehen, verspricht der Bund. Im Durchschnitt aller Firmen soll der Aufwand im ersten Jahr rund 20 Minuten betragen, in den Folgejahren weniger.

Keller-Sutter verwies darauf, dass ein solches Register keineswegs ein Novum sei: Bereits 78 Staaten und 11 Territorien hätten ein solches eingeführt, darunter alle EU-Staaten ebenso wie bedeutende Finanzplätze wie etwa Singapur oder Grossbritannien. Anti-Korruptionsexperte Mark Pieth bezeichnet die Einführung des Registers denn auch als «überfällig».

«USA werden die Schweiz ins Visier nehmen»

Knackpunkt der Vorlage dürfte denn auch nicht das Register sein, sondern - erneut - die Anwälte. Für sie sollen neue Pflichten eingeführt werden. Spätestens hier wird es etwas kompliziert: Bei der Ausübung von bestimmten Beratungstätigkeiten, die ein erhöhtes Risiko von Geldwäscherei bergen, sollen neu geldwäschereirechtliche Sorgfaltspflichten gelten. Dabei geht es beispielsweise um die Gründung oder Strukturierung von Firmen oder um Immobiliengeschäfte.

Hilft ein Berater also beispielsweise bei der Gründung einer Firma, soll er unter anderem die Identität des Kunden und der wirtschaftlich berechtigten Personen überprüfen sowie den Gegenstand und Zweck der Transaktion klären müssen. Das erfordern die sogenannten Sorgfaltspflichten.

Doch: Stösst er auf etwas Verdächtiges, heisst das noch lange nicht, dass auch die Behörden davon erfahren. Denn Anwälte und Notare sollen von der sogenannten Meldepflicht ausgenommen sein, wenn die Informationen unter das Berufsgeheimnis fallen und sie keine Finanztransaktionen tätigen. Der Bundesrat erhofft sich von den Sorgfaltspflichten insbesondere eine präventive Wirkung.

Nach Ansicht von Mark Pieth, emeritierter Strafrechtsprofessor und Experte für Geldwäscherei, geht der Vorschlag des Bundesrats jedoch deutlich zu wenig weit. Er kritisiert die Ausnahmeregelung für Anwälte und Notarinnen bei der Meldepflicht. «Das Problem ist der Graubereich: Wenn Anwälte Strukturen aufbauen, also beispielsweise Sitzgesellschaften errichten oder ein Konto auf Zypern eröffnen, ohne als Finanzintermediär zu agieren, also ohne selbst Geld in die Hand zu nehmen», sagt er. «Es wäre sehr wichtig, dass sie auch in diesen Fällen der Meldepflicht unterstehen.»

Die Sorgfaltspflichten genügen aus Sicht von Pieth nicht. Er prognostiziert: «Die Financial Action Task Force (FATF) und die USA werden die Schweiz noch ins Visier nehmen, weil wir die Anwälte nicht genügend kontrollieren. Offensichtlich will man daran nichts ändern.»