«Gemeinsam unterwegs fürs Klima»: Bundesrätin Simonetta Sommaruga mischt sich unter Demonstranten

Heute und morgen ist Klima-Streik – was Sie dazu wissen müssen

Klima-Grosskampftage in der Schweiz: Am Freitag finden an vielen Orten im Land kleinere Proteste für griffigere Massnahmen gegen den Klimawandel statt, für Samstag haben zahlreiche Organisation zur grossen nationalen Klimademo in Bern geladen.