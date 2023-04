Genfer Regierungsratswahlen Pierre Maudet hat die umstrittene zweite Chance nicht verdient Eigentlich hat jeder Mensch eine zweite Chance verdient. Die Genfer wollen ihrem verurteilten Ex-Staatsrat Pierre Maudet genau eine solche gewähren. Dabei übersehen sie etwas Entscheidendes. Julian Spörri, Genf Drucken Teilen

Wird von seinen Unterstützern und Parteikollegen gefeiert: Regierungsratskandidat Pierre Maudet in Genf. Bild: Salvatore Di Nolfi / Keystone

Die Genfer Bevölkerung will, dass Pierre Maudet wieder im Regierungsrat Einsitz nimmt. Der 45-Jährige verpasste zwar am Sonntag das absolute Mehr, doch landete er bei den Wahlen für den siebenköpfigen Staatsrat auf dem fünften Platz. Im 2. Wahlgang stehen seine Chancen gut, in jenes Gremium zurückzukehren, das ihn nach den Lügen zu seiner Luxusreise nach Abu Dhabi entmachtet hatte.

Dieses groteske Szenario offenbart, dass ein enormer Graben besteht: zwischen dem Volk auf der einen Seite und den politischen Institutionen und Parteien auf der anderen. Bei Letzteren ist Maudet längst in Ungnade gefallen. Politiker von links bis rechts warnten davor, dass seine Wahl der Glaubwürdigkeit Genfs schaden würde, hat er doch laut dem höchsten Schweizer Gericht ein Korruptionsdelikt begangen.

Die Bürgerinnen und Bürger scheinen derweil andere Sorgen zu haben. Maudets vorbelastete Vergangenheit tut seiner Beliebtheit keinen Abbruch. Das ist ohne Frage ein Denkzettel für die Genfer Politik. Doch stellt diese Gleichgültigkeit auch ein Problem dar?

Wie jeder Mensch erhält auch ein verurteilter Politiker eine zweite Chance. Das Problem ist aber nicht Maudets Verurteilung an sich, sondern die über weite Strecken mangelnde Reue und Einsicht von seiner Seite. Nur wer Fehler anerkennt, begeht sie kein zweites Mal. Diesen Grundsatz sollte das Volk als Massstab nehmen – auch über die Personalie Maudet hinaus.