Anfang März berichteten mehrere Medien über Personen mit Wohnsitz in der Schweiz, die sich der internationalen Legion anschliessen und so die ukrainischen Streitkräfte militärisch unterstützen wollen. Auch Schweizer Staatsbürger seien darunter, berichteten etwa die «SonntagsZeitung» und RTS.

Doch bei der Militärjustiz hat man bislang keine Kenntnis von Schweizer Staatsbürgerinnen und Staatsbürgern, welche im Rahmen des Krieges in der Ukraine Militärdienst für fremde Staaten leisten würden und somit gegen Artikel 94 des Militärstrafgesetzes verstossen würden: «Seit dem 24. Februar hat die Militärjustiz kein neues Verfahren in diesem Zusammenhang eröffnet», sagt Mediensprecher Georg Fritz. Doch völlig ausschliessen, dass sich Schweizer Staatsbürger militärisch in der Ukraine engagieren würden, will Fritz nicht: «Wenn die Militärjustiz entsprechende Hinweise erhält, so prüft sie die Eröffnung eines Verfahrens.»

Im Zusammenhang mit dem seit 2014 andauernden bewaffneten Konflikt in der Ostukraine hat die Militärjustiz bisher drei Verfahren wegen Eintritts in fremden Militärdienst geführt. Diese Verfahren gehen aber auf Handlungen zurück, die vor Beginn der russischen Invasion im Februar stattgefunden haben. (cbe)