Air Force One: Hier landet US-Präsident Joe Biden in Genf

US-Präsident Joe Biden ist am Dienstagnachmittag an Bord der Air Force One auf dem Flughafen Genf Cointrin gelandet. Danach wurde er direkt ins Hotel Intercontinental gebracht, wo er später die beiden Bundesräte Guy Parmelin und Ignazio Cassis traf.