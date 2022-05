Glosse Die unendliche Weisheit des Ueli Maurer: Was die anderen Bundesräte alles falsch machen Er hat es wieder getan: Ueli Maurer lässt in einem Interview kaum eine Gelegenheit aus, seinen Bundesratskolleginnen und -kollegen zu widersprechen. Bei so viel Weisheit ist das unumgänglich. Eine Glosse. Maja Briner Drucken Teilen

Bundesrat Ueli Maurer hält mit seiner Meinung wieder mal nicht hinter dem Berg. Georgios Kefalas / KEYSTONE

Manchmal, da scheint Ueli Maurer zu verdrängen, dass er seit über 13 Jahren Bundesrat ist. Er spricht dann, als wäre er ein kleiner Beamter, der ausführen muss, was «die da oben in Bern» Komisches entschieden haben. «Wir setzen das um, was der Bundesrat in seiner unendlichen Weisheit beschlossen hat», sagt er am Mittwoch in einem Interview mit den Tamedia-Zeitungen.

Seinen Regierungskolleginnen und Regierungskollegen attestiert er zwar «unendliche Weisheit», seine ist jedoch offensichtlich noch grösser und unendlicher (manchmal sprengt die Politik die Gesetze der Physik). Jedenfalls weiss er einiges besser. Und mit seiner Meinung hält er wie gewöhnlich nicht hinter dem Berg – Kollegialitätsprinzip hin oder her.

Tipps für Energieministerin Sommaruga

Diesmal zieht sich seine Kritik an der Regierung wie ein roter Faden durchs Interview. Er widerspricht Verteidigungsministerin Viola Amherd, die gesagt hatte, die Mehrausgaben für die Armee könnten im Budget untergebracht werden. Als Finanzminister weiss er das – hoffentlich – tatsächlich besser als Amherd.

Doch Maurer outet sich auch als Energieexperte. Die Schweiz müsse dringend die Stromproduktion erhöhen. Lösen könnte man die Energieprobleme mit dem Bau von neuen AKW, sagt er. Den Einwand, dass niemand in AKW investieren wolle, wischt er vom Tisch. «In drei bis vier Jahren werden wir darüber reden müssen.» Und so geht es weiter im Interview: Maurer kritisiert und widerspricht den Kolleginnen und Kollegen.

Zu weise für einen Rücktritt

Es ist sein bewährter Seiltanz: Obwohl selbst Mitglied des Bundesrats, markiert er gern Distanz dazu. Als er letztes Jahr in einem T-Shirt der «Freiheitstrychler» posierte, gab es einen kurzen Sturm der Entrüstung. Doch das ist die Ausnahme. Längst hat man sich daran gewöhnt, dass er ab und zu seine Kolleginnen und Kollegen öffentlich in den Senkel stellt.

Wobei man auch sagen muss: Bei so viel Weisheit können seine Kolleginnen und Kollegen froh sein, will Maurer – der Dienstälteste – noch eine Weile Bundesrat bleiben. Er habe «noch immer den Plausch und bleibe vorläufig dabei», sagt er. Mindestens bis zum nächsten WEF.

Er wird dann gut 14 Jahre im Amt sein. Obwohl er manchmal verdrängt, dass er dazu gehört, ist er offensichtlich ganz gern Bundesrat.