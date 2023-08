Glosse «Niger», «Nischär» und das Jazzfestival Muchtern Eine Luzerner Ständerätin zeigt sich irritiert über die Aussprache eines afrikanischen Landes. Warum das zu kurz greift. Benjamin Rosch Drucken Teilen

Geografie ist ein kompliziertes Fach, weil sich die Dinge laufend ändern: Reiche versinken, Nationen entstehen, manchmal wandern ganze Völker – schwierig, da den Überblick zu behalten.

Andrea Gmür, Ständerätin aus Luzern, vertraut dabei unter anderem der «Tagesschau» von SRF. Doch auch am Leutschenbach macht der Wandel nicht halt. Die Moderatorinnen und Moderatoren, hat Gmür verstimmt festgestellt, sprechen nicht mehr vom deutschen Niger [ˈniːgɐ], sondern vom französischen [niˈʒɛːʁ], also «Nischär». Ein Frust, den sie auf Twitter mitteilte.

Warum wird das afrikanische Land Niger neuerdings am Radio und Fernsehen Französisch „Nischär“ ausgesprochen und nicht mehr Deutsch? Danke für eine Antwort @SRF. — Andrea Gmür (@AGmur) August 8, 2023

Das SRF begründet seinen Entscheid damit, dass man davon ausgehe, die französische Version sei dem Publikum «vertrauter» als die deutsche. Das ist einigermassen erstaunlich, weil das SRF-Publikum im Unterschied zu RTS und RSI ja doch mehrheitlich in der Deutschschweiz zu Hause ist. Andererseits gibt es auch diesseits des Rideau de rösti eine gewisse Multilingualität. Schliesslich kennt kein Mensch das Filmfestival Luggarus oder das Jazzfestival Muchtern.

Es hätte naheliegendere Argumente gegeben. Man könnte beispielsweise anführen, die internationale Gemeinschaft orientiere sich bei der Nomenklatur immer stärker an örtlichen Präferenzen: Obervolta heisst schon eine ganze Weile Burkina Faso und Swasiland machte Eswatini Platz, um nur zwei Beispiele aus dem afrikanischen Kontinent zu nennen. In Europa gibt es ähnliche Bestrebungen: Holland heisst seit 2019 offiziell Niederlande, Weissrussland seit kurzem Belarus und wohl nur noch Österreich in einem Anflug von historischer Nostalgie redet von Überschwemmungen in der slowenischen Hauptstadt Laibach.

«Nischär» lässt sich auch besser von Nigeria (früher Nigerien) unterscheiden, dem südlichen Nachbarn von Niger und ausserdem Heimat des Bundesstaats Niger. Die beiden Länder sind überdies verbunden durch den Fluss Niger. Eine dritter Grund wäre, dass das deutsche Niger ausgesprochen nahe an einem Wort liegt, das man besser nicht aussprechen sollte.

Wer die Kommentare unter Gmürs Tweet liest, merkt schnell: Genau darin liegt auch die Sorge vieler: dass die politische Korrektheit am Ende noch dazu führe, halbrassistisches Vokabular zu verbieten. Womit wir beim Wahlkampfthema «Wokeness» wären.

Nun, es ist möglich, dass die ganze Diskussion obsolet wird. In [niˈʒɛːʁ] findet nämlich gerade ein Putsch gegen die demokratisch gewählte Regierung statt. Eine mutmasslich russisch unterstützte Militärjunta reisst die Macht in einem der ärmsten Länder der Welt an sich; die Angst vor einem Krieg in Westafrika wächst mit jedem Tag.

Solch radikale Umstürze haben schon viel mehr Elend mit sich gebracht als blosse Namensänderungen (oder auch nur deren Aussprache), aber vermutlich weiss das auch Andrea Gmür: Im Ständerat ist sie schliesslich Mitglied der Aussenpolitischen Kommission.