Gnabry mit zwei Toren und Lewandowski schiessen den FC Bayern in den Champions-League-Final

Die Münchner treffen beim Turnier in Lissabon am Sonntag auf Paris Saint-Germain. Trotz des klaren Sieges über Olympique Lyon vermögen sie nicht immer zu überzeugen. In der Defensive sind sie anfällig und kommen einige Male nur mit Glück um ein Gegentor herum.