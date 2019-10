Greta Thunberg ist der neue Ausländer

Am Dienstag versuchte Rolf Knie, die Interpretationshoheit über sein Posting zurückzugewinnen. «Ich habe das gemacht, was im deutschsprachigen Raum schon fast jeder Komiker und Kabarettist gemacht hat – ich habe einen satirischen Beitrag gepostet», schreibt er in einem neuen Posting.

