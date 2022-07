Sie sagen in Zürich als erstes Paar «Ja»: Ab heute tritt die «Ehe für Alle» in Kraft

Seit dem 1. Juli 2022 ist die «Ehe für Alle» in der Schweiz in Kraft. Gleich 26 gleichgeschlechtliche Paare schliessen an diesem Freitag auf dem Zivilstandsamt der Stadt Zürich die Ehe. Luca und Stefano sind das erste Paar, das in der Stadt Zürich offiziell Ja gesagt hat.