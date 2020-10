«Härtefall-Regelung erst 2021, das ist ein Hohn»: Mitte-Links will zweites Wirtschaftspaket

Der Konsultationsentwurf, den Innenminister Alain Berset am Freitag bei den Kantonen in die Vernehmlassung gegeben hat, sieht verschiedene drastische Massnahmen vor. So soll die Maskenpflicht künftig auch im Freien gelten. «Jede Person muss im öffentlichen Raum von Siedlungsgebieten eine Gesichtsmaske tragen», heisst es im Entwurf, schreibt der «Blick». Eine Maskenpflicht soll aber auch in öffentlich zugänglichen Räumen und am Arbeitsplatz gelten. Für öffentliche Veranstaltungen soll es eine Obergrenze von 50 Personen geben, für Familienfeste eine Obergrenze von 15 Personen. Für Gastro- und Clubbetriebe soll neu eine Sperrstunde von 22 bis 6 Uhr gelten. Und Diskotheken und Tanzlokale müssten schliessen, Tanzveranstaltungen würden verboten. In öffentlich zugänglichen Innenräumen darf gemäss Entwurf nur noch eine Person auf vier Quadratmeter kommen. Am Mittwoch entscheidet der Bundesrat über die Massnahmen. (att)