Hochwassergefahr wegen auslaufendem Lenker Gletschersee Der Faverges-Gletschersee oberhalb der Lenk läuft seit Freitagmorgen aus. An Trübbach und Simme besteht Hochwassergefahr, wie die Behörden per SMS mitteilten.

Der Gletschersee oberhalb der Lenk im Berner Oberland läuft seit Freitagmorgen aus. Standbild Überwachungskamera

(sda) Das Alarmsystem meldete in den frühen Morgenstunden einen Rückgang des Seepegels, wie die Gemeinde Lenk im Internet schreibt. Der Wasserstand habe sich bis jetzt um rund einen Meter gesenkt und es sei anzunehmen, dass der See subglazial, also im Gletscherinnern auslaufe.

Dies kann nach Angaben der Behörden an Trübbach und Simme zu Hochwasser und Springfluten führen. Bevölkerung und Gäste wurden dringend gebeten, die Hinweise zu beachten.

Update folgt...