Verdacht auf Korruption: ETH leitet Verfahren ein – Präsident ist «schockiert und enttäuscht»

Es begann mit einer Beschwerde und endete in der Auflösung eines gesamten Instituts – und der ersten Entlassung in der 164-jährigen Geschichte der altehrwürdigen ETH. Seit Monaten sorgt die sogenannte Mobbing-Affäre der ETH für Aufregung. Mehrere Doktoranden behaupten, von der ehemaligen Professorin für Astronomie, Marcella Carollo, schikaniert worden zu sein.

Die Anschuldigungen publik machte im Oktober 2017 die «NZZ am Sonntag». Eine Betroffene sagte: «Für mich war die Zeit an der ETH die dunkelste Episode meiner Karriere.» Die Professorin soll Frauen beispielsweise aufgefordert haben, weniger Zeit für Make-up und mehr für die Forschung zu verwenden. Die ETH ordnete zwei Untersuchungen an. Das Astronomie-Institut, das Carollo gemeinsam mit ihrem Ehemann über 15 Jahre aufgebaut hatte, wurde aufgelöst. Der zuständige Ombudsmann musste gehen, Ende 2018 legte auch der damalige ETH-Präsident Lino Guzzella sein Amt nieder.

Am 14. März verkündete die ETH, die Professorin entlassen zu wollen. Dies, obwohl die eingesetzte Professorenkommission zum Schluss gekommen war, dass eine Entlassung aus juristischer Sicht eher nicht gerechtfertigt sei. Der neue ETH-Präsident Joël Mesot sprach von schlicht inakzeptablem Benehmen gegenüber den Doktorierenden. Abgeschlossen war der Fall damit allerdings nicht. Das Online-Magazin «Republik» veröffentlichte eine dreiteilige Serie. Darin wird das Vorgehen der ETH scharf kritisiert und Carollo als Opfer enttäuschter Doktoranden dargestellt. Zudem beklagte Carollo, dass sie nie angehört wurde. Zur Seite sprang ihr die Physik-Professorin Ursula Keller. Die ETH setzte die Unschuldsvermutung ausser Kraft, beklagte sie. Spätestens im Mai wird der ETH-Rat über die Entlassung entscheiden – und sie voraussichtlich bekräftigen. Doch auch dann dürfte der Fall weitergehen. Carollos Anwalt kündete in der «NZZ» an, eine Entlassung anzufechten. Es droht ein jahrelanger Rechtsstreit. (yno)