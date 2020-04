Der Tessiner Regierungspräsident glaubt an ein Comeback seines Kantons: «Innovation wird ein zentraler Faktor sein für die Wirtschaft» Staatsratspräsident Christian Vitta (FDP) über die Zukunft seines Kantons, der besonders schwer von der Coronakrise betroffen ist.

Der Tessiner Staatsratspräsident Christian Vitta. Bild: Keystone

Wie gehen Sie persönlich mit der Coronakrise um, die im Tessin besonders heftig ist?

Christian Vitta: Die Situation ist sicherlich intensiv. Das Virus brach bei uns früher und schneller aus als in anderen Kantonen. Das hat uns dazu gezwungen, gezielte und restriktive Massnahmen zu ergreifen. In dieser Zeit spürte ich aber bei den Bürgerinnen und Bürgern unseres Kantons einen Geist der Solidarität, des Verantwortungsbewusstseins und der Einheit. Das schätze ich sehr. Dieser Zusammenhalt ermöglicht es uns, die Situation mit mehr Kraft anzugehen.

Ausgerechnet der Tourismuskanton Tessin muss nun allen sagen: Bleibt bitte zuhause. Kommt nicht ins Tessin. Nicht im Moment. Wie schwierig ist das für Sie?

Das Tessin lebt sehr stark für den Tourismus, er ist für uns sehr wichtig. In diesem Sinne zeigten wir immer viel Gastfreundschaft. Im Zuge der Coronakrise haben wir aber unsere Bürger dazu aufgefordert, zu Hause zu bleiben. Wir haben die notwendigen Massnahmen ergriffen und vieles geschlossen, damit wir unser wertvollstes Gut schützen können: die Gesundheit der Bürger. Aus diesem Grund bitten wir auch alle Touristen, die Osterferien nicht hier im Tessin zu verbringen. Wir bitten sie abzuwarten, bis all dies vorbei ist. Und wir hoffen, alle Touristen, die unseren Kanton lieben, so bald wie möglich wieder willkommen heissen zu dürfen. Mit jenem Geist der Gastfreundschaft, der uns kennzeichnet.

Die internationale Sicherheitslage hatte das Tessin in den letzten Jahren zur attraktiven Tourismusdestination gemacht. Befürchten Sie, dass das Image mit dem Coronavirus nachhaltig Schaden erleiden könnte? Weil das Tessin eng mit der Lombardei verflochten ist, der grossen europäischen Corona-Krisenregion?

Nein. Wir haben viele Touristen, die unseren Kanton lieben und ihm sehr verbunden sind. Viele haben hier auch ihren Zweitwohnsitz. Ich bin überzeugt, dass sie zurückkommen, sobald sich die Lage beruhigt hat. Um hier ihre Ferien zu verbringen und unsere herrlichen Landschaften zu geniessen.

Das Tessin hat sich in den letzten Jahren wirtschaftlich und innovativ stark erneuert. Drohen nun grosse Rückschritte?

Das Tessin ist einer der wenigen Kantone, der über ein eigenes Innovations-Gesetz verfügt. Ziel ist es, die innovative Entwicklung der Unternehmen und damit ihr Wachstum zu fördern. Nun ist unsere Wirtschaft einschneidenden und restriktiven Massnahmen unterworfen. So gesehen wird die Innovation ein zentraler und wichtiger Faktor sein, um die Wirtschaft nach dieser schwierigen Phase wieder anzukurbeln.

Befürchten Sie, dass die Coronakrise Tessiner Kulturgüter gefährdet, die in der Deutschschweiz beliebt sind?

Es ist schwer, heute Prognosen abzugeben. Wir müssen die Entwicklungen sorgfältig beobachten, um die notwendigen Massnahmen zu ergreifen und umzusetzen. Wir sind uns bewusst, dass noch ein langer Weg vor uns liegt. Das erfordert Konstanz und Ausdauer. Gemeinsam mit unseren Bürgern werden wir aber erfolgreich sein.