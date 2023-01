Von Bundespräsident Berset bis zu Chinas Vizepremier Liu He: Der Dienstag ist der Tag der grossen Auftritte am WEF. Wie tickt Davos vor und hinter den Kulissen? Was ist diesmal enttäuschend? Florence Vuichard, Wirtschaftschefin von CH Media, kennt das WEF seit 20 Jahren und erklärt, was hier läuft.