Was interessiert mich Koordinationsabzug oder Umwandlungssatz?

In der beruflichen Vorsorge wimmelt es von Begriffen, die kaum ein Mensch versteht. Doch handelt es sich bei diesen Begriffen um wichtige Schrauben der Reform. Ein Glossar.

Umhüllung oder Obligatorium

In der Schweiz bestehen verschiedene Vorsorgeeinrichtungen. Jeder Arbeitgeber ist einer solchen angeschlossen. Elementar zu verstehen ist der Unterschied zwischen obligatorischer und überobligatorischer Versicherung. Obligatorisch versichert sind alle Löhne zwischen der Eintrittsschwelle (bei einem Jahreslohn) von 21510 Franken und dem oberen Grenzbetrag von 86040 Franken. Die allermeisten Einrichtungen richten höhere Leistungen aus, die Rede ist dann vom Überobligatorium. Pensionskassen, die nicht nur obligatorische Leistungen auszahlen, nennt man umhüllend.

Umwandlungssatz

Der Umwandlungssatz bestimmt die Höhe der Rente. Liegt dieser bei einem Altersguthaben von 300000 Franken bei 7 Prozent, erhält der Versicherte eine jährliche BVG-Rente von 21000 Franken. Wird der Umwandlungssatz – wie in den letzten 20 Jahren – stets gesenkt und beträgt noch 5 Prozent, erhält der Versicherte noch 15000 Franken pro Jahr. Die individuelle Anpassung des Umwandlungssatzes ist umhüllenden Kassen vorbehalten. Sie korrigieren diesen anhand von Schätzungen zur Lebensdauer und zu Rendite. Pensionskassen im Obligatorium müssen sich an den Mindestumwandlungssatz halten.

Mindestumwandlungssatz

Rund 14 Prozent aller Versicherten sind im Obligatorium versichert. Für sie gilt der aktuelle Mindestumwandlungssatz von 6,8 Prozent. Weil die Menschen länger leben und das aktuelle Tiefzinsumfeld weniger Rendite verspricht, ist der Satz zu hoch angelegt. Dies führt zu einer Umverteilung von bis zu 8 Milliarden Franken zwischen den Erwerbstätigen, welche die Renten der Pensionierten finanzieren. Kern der anstehenden Reform ist daher die Senkung des Umwandlungssatzes auf 6 Prozent. Das entspricht einer Rentenkürzung von 12 Prozent. Um die Rentenausfälle mittel- und langfristig aufzufangen, sollen die Erwerbstätigen mehr sparen – etwa über die Senkung der Eintrittsschwelle, die Anpassung der Altersgutschriften, die Senkung des Koordinationsabzugs oder den früheren Sparbeginn. Kurzfristig soll die Übergangsgeneration von einem Rentenzuschlag zwischen 100 und 200 Franken profitieren.

Eintrittsschwelle

Wer eine berufliche Vorsorge aufbauen will, muss mindestens 21510 Franken pro Jahr verdienen. Personen, die mehrere Arbeitgeber haben und so den Jahreslohn erreichen, können sich freiwillig versichern.

Koordinationsabzug

In der beruflichen Vorsorge unterscheidet man zwisc hen dem effektiven Lohn und dem versicherten oder koordinierten Lohn. Wer im Jahr 30000 Franken verdient, hat einen effektiven Lohn von 30000 Franken, versichert sind aber nur 4905 Franken. Das Gesetz sieht vor, dass jeweils 25095 Franken vom effektiven Lohn abgezogen werden. Das bedeutet: Nur auf den koordinierten Lohn zahlen Arbeitnehmer und Arbeitgeber einen Beitrag an das Altersguthaben. Deshalb können Personen im Niedriglohnbereich in der beruflichen Vorsorge kaum ein Altersguthaben ansparen. Würde der Koordinationsabzug abgeschafft, bliebe mehr vom versicherten Lohn – und eine bessere Rente. Im Gegenzug bleibt weniger Lohn für den täglichen Gebrauch.

Altersgutschrift

Je nach Alter ändern sich die Beitragssätze. Ein 25-Jähriger Erwerbstätiger muss 7 Prozent seines versicherten Lohns abgeben, eine 63-Jährige 18 Prozent. Die Altersgutschrift ist der Betrag, der jährlich über die Beiträge dem persönlichen Altersguthaben gutgeschrieben wird.

Altersguthaben

Das Altersguthaben besteht aus den Altersgutschriften samt Zinsen und aus freiwilligen Einkäufen samt Zinsen. Das Altersguthaben bestimmt zusammen mit dem Umwandlungssatz, wie hoch die Rente aus der beruflichen Vorsorge ausfällt.

Kapitaldeckungsverfahren

In der zweiten Säule (Pensionskasse) spart jeder sein eigenes Altersguthaben an. Dank der Verzinsung wächst das Guthaben bis zur Pensionierung. Allerdings können nur Personen eine zweite Säule ansparen, wenn der jährliche Lohn 25095 Franken übersteigt (siehe Koordinationsabzug). Für alle tiefen Einkommen ist es schwierig, eine Pensionskassenrente anzusparen. Personen mit Teilzeitpensen und/oder mit mehreren Arbeitgebern sind ebenfalls benachteiligt, weil sie keine oder nur eine sehr kleine zweite Säule aufbauen können.

Umlageverfahren

In der AHV (erste Säule) funktioniert das anders. Jeder Arbeitnehmer zahlt über Lohnabgaben von 8,7 Prozent monatlich in die AHV ein. Nach Erreichen des Pensionsalters hat jede Person Anspruch auf eine Rente. Frauen, die 43 Jahre und Männder, die 44 Jahre in die AHV einbezahlt haben, erhalten die Maximalrente à 2390 Franken - unabhängig vom Lohn. Die minimale AHV-Rente beträgt 1195 Franken. Die Rede ist vom Umlageverfahren, weil das was über Lohn- und Bundesbeiträge sowie die Mehrwertsteuer in die AHV-Kasse fliesst, wird direkt wieder in Renten ausbezahlt.