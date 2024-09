Interview Delegierter des Bundesrates: «Wir dürfen die globalen humanitären Herausforderungen nicht vergessen» Manuel Bessler ist seit über zehn Jahren Delegierter des Bundesrates für humanitäre Hilfe. Nach seiner viertägigen Reise durch den Westen der Ukraine spricht er im Interview über die Solidarität der Ukrainer, die Rolle der Schweiz und darüber, wie sich der Ukraine-Krieg von anderen humanitären Krisen unterscheidet.

Exklusiv für Abonnenten

Manuel Bessler, Delegierter für humanitäre Hilfe, und Nicole Ruder, Chefin internationale Zusammenarbeit in Kiew, im Gespräch mit dem Bürgermeister von Lviv. Bild: Roman Baluk (Lviv, 14. Mai 2022)

Herr Bessler, mit welchen Eindrücken reisen Sie zurück in die Schweiz?

Unser Feldbesuch in der Westukraine hat mir deutlich vor Augen geführt, dass es aktuell sehr verschiedene Realitäten in diesem Land gibt. Während im Osten Zerstörung, Vertreibung und Krieg dominieren, ist die Lage im westlichen Teil derzeit relativ stabil, direkte Kriegsschäden sieht man nur selten.

Und doch ist die auf den ersten Blick wahrgenommene Normalität nicht das, was sie scheint: Auch im Westen gehen Raketen nieder, am Ein- und Ausgang jedes Dorfes stapeln sich Sandsäcke, die grösseren und strategisch wichtigen Brücken sind bewacht. Gerade weil hier in der Westukraine aber kaum direkte Zerstörungen sichtbar sind, muss man sich die latente Bedrohung wieder vergegenwärtigen. Hier waren unsere Gespräche und Begegnungen mit Behörden, Partnerorganisationen und vor allem den bedürftigen Menschen sehr wertvoll, um zu verstehen, wo und welche Art von Hilfe derzeit benötigt wird.

Die Leidensgeschichten der Vertriebenen sind erschütternd. Viele müssen mit nur einem Koffer ein neues Leben anfangen. Die Schweiz will mithelfen, dass sie wieder eine Perspektive erhalten.

Zur Person Manuel Bessler ist seit 2011 Delegierter für humanitäre Hilfe und stellvertretender Leiter der Direktion für Entwicklung und Zusammenarbeit (Deza). Der heute 64-Jährige studierte Recht und war als Rechtsanwalt tätig, bevor er sein Engagement in der humanitären Hilfe 1991 beim Internationalen Komitee vom Roten Kreuz (IKRK) begann. Später arbeitete er für die Vereinten Nationen. In dieser Zeit stand der Zürcher unter anderem in Palästina, Israel, Tschetschenien, Pakistan und im Irak im Einsatz. Im kommenden Jahr geht Bessler in Pension.

Sind Sie zufrieden mit der Arbeit der Humanitären Hilfe der Schweiz in der Ukraine?

Ja. Die Reise hat mir bestätigt, dass wir richtig gehandelt haben in der ersten Phase des Krieges, obwohl wir zu Beginn nur wenige – respektive bruchstückhafte – Informationen zur konkreten Situation vor Ort und vor allem zu den Bedürfnissen hatten. Wir haben uns schnell aufgestellt und rasch wichtige Hilfsgüter für die Zivilbevölkerung geliefert. Als wir dann unsere Spezialisten des Schweizerischen Korps für Humanitäre Hilfe (SKH) in Polen und in Moldova hatten, konnten wir relativ bald auch sogenannte In- und Out-Missionen durchführen.

Also beispielsweise Lebensmittel in Regionen liefern, die wegen des Krieges von der Strom- und Wasserversorgung abgeschnitten sind. Vor einem Monat installierten wir uns dann in Lviv, in der Westukraine. Mit dem humanitären Büro vor Ort und den Missionen in den Osten erhalten wir mehr und mehr ein Bild der Situation und der Bedürfnisse der Menschen. So wird unsere Hilfe noch gezielter und angepasster. Wir sehen nun aber auch noch klarer die gigantischen Herausforderungen, mit denen sich die Ukraine auseinandersetzen muss. Darauf wollen wir auch weiterhin reagieren.

Wie genau?

In erster Linie wollen wir unsere humanitäre Hilfe konsolidieren und zusammenführen mit den bereits bestehenden, langjährigen Projekten der Entwicklungszusammenarbeit der Schweiz in der Ukraine. Deshalb war es auch sehr wichtig, dass Nicole Ruder, die Chefin für Internationale Zusammenarbeit auf der – vorübergehend geschlossenen – Schweizer Botschaft in Kiew, ebenfalls auf dieser Reise dabei war. Wir führen die humanitäre Hilfe jetzt zusammen mit den bereits vor dem Krieg bestehenden Aktivitäten der Schweiz in den Bereichen Wasser, Gesundheit und Schutz der Zivilbevölkerung.

Nicole Ruder (links) und Manuel Bessler im Gespräch mit Mitarbeitenden der ukrainischen Caritas. Bild: Chiara Stäheli (Drohobych, 13. Mai 2022)

Können Sie das erklären?

Ein Beispiel ist unser Mental-Health-Projekt im Bereich Gesundheit. Dieses läuft schon seit einigen Jahren, geleitet durch das Kooperationsteam von Nicole Ruder und konnte nun auf die Kriegssituation angepasst werden. Viele Menschen sind teils schwer traumatisiert und benötigen dringend psychologische Unterstützung. Diese können wir nun schnell anbieten, weil wir auf bestehende Expertise, Netzwerke und Partnerorganisationen zurückgreifen können. So kommt unsere Hilfe rasch und am richtigen Ort zum Einsatz.

Wie unterscheidet sich die Krise in der Ukraine von anderen?

Für uns sicher völlig ungewohnt ist die geografische Nähe zum Konflikt. Normalerweise fliegen wir über mehrere Zeitzonen hinweg in ein Einsatzland, jetzt fahren unsere Konvois mit den Hilfsgütern von der Schweiz aus los. Der Konflikt findet in einem Umfeld statt, das uns bekannt und vertraut ist – von der Architektur her, von den Menschen her. Das ist schon anders, es ist viel näher. Für mich ist auch aussergewöhnlich, mit welcher Gewalttätigkeit dieser Krieg ausgebrochen ist und geführt wird.

Und was mich sehr beeindruckt, ist die Solidarität und Bereitschaft der Bevölkerung – jene der Schweizerinnen und Schweizer, aber vor allem auch diejenige der ukrainischen Bevölkerung. Dies zu sehen und damit arbeiten zu können, ist eindrücklich und spornt zusätzlich an. Wir können in vielen Bereichen auf sehr kompetente, lokale Fachpersonen zurückgreifen, gerade im Bereich der Wasserinfrastruktur. Wir wissen: Sie können viele Dinge alleine reparieren, wenn sie die finanzielle Unterstützung erhalten. Das heisst, in diesem Bereich setzen wir uns vor allem als Geldgeberin ein.

Wie lange reichen die 80 Millionen, die der Bund der humanitären Hilfe bis Ende des Jahres zur Verfügung stellt?

Wir können mit diesem Geld einiges machen. Doch wir überlegen uns gut, wo wir es einsetzen und wo unsere Arbeit tatsächlich einen Mehrwert bringt und einem echten Bedürfnis entspricht. Von den 20 Millionen, die wir geplant haben für unsere eigenen Aktionen, sind 12 Millionen bereits verpflichtet. Und der Kriegsbeginn liegt erst drei Monate zurück. Ich schliesse daher nicht aus, dass später weitere finanzielle Mittel nötig werden könnten.

Die Schweizer Mitarbeitenden vor Ort gehen auch auf heikle Missionen, beispielsweise vergangene Woche nach Sumy. Ist das nicht gefährlich?

Mir ist die Sicherheit unserer Leute enorm wichtig. Es ist ein zentraler Faktor, damit eine solche Operation überhaupt möglich ist. Ohne Sicherheit gibt es keine humanitäre Hilfe. Aber es ist natürlich klar: Humanitäre Hilfe ist in Krisengebieten notwendig. Wir dürfen jetzt in der Ukraine auf die Unterstützung von Sicherheitsberatern aus dem Verteidigungsdepartement zählen. Sie analysieren die Sicherheitssituation für unsere Missionen und halten uns damit den Rücken frei. So können wir uns voll und ganz auf unsere humanitäre Arbeit konzentrieren.

Seit 30 Jahren befassen Sie sich mit Katastrophen, sehen unglaublich viel Leid und Zerstörung. Was treibt Sie an?

Ich empfinde meine Arbeit als sehr sinnstiftend. Unsere Aktionen und Hilfeleistungen sind sehr konkret. Aber klar kann die Arbeit in der humanitären Hilfe manchmal auch frustrierend sein. Es gibt Situationen, in denen mich ein Ohnmachtsgefühl beschleicht, wenn wir zum Beispiel keinen Zugang zu einem Konfliktgebiet erhalten oder wenn die kriegsführenden Parteien schwer gegen das humanitäre Völkerrecht verstossen.

Ich habe in den letzten Jahrzehnten gelernt, dass der Erfolg manchmal an einem sehr kleinen Ort ist, und trotzdem kann er einen Unterschied machen. Wir können wichtige, oft lebenswichtige Hilfe liefern, aber das Grundproblem hier in der Ukraine ist der Krieg. Es gibt keine humanitäre Lösung für politische Probleme. Die Kriegsparteien müssen früher oder später zusammen an einem Tisch sitzen und einen Dialog führen.

Ein Team des Schweizerischen Roten Kreuzes erhält für seine Arbeit finanzielle Unterstützung von der Schweiz. Manuel Bessler sieht sich vor Ort an, wofür das Geld eingesetzt wird. Bild: Chiara Stäheli (Ivano-Frankivsk, 13. Mai 2022)

In einem Jahr werden Sie 65. Wie sehen Sie Ihrer Pension entgegen?

Mit grosser Freude auf einen neuen Abschnitt. Es wird sicher eine grosse Veränderung geben. Meine Arbeit spannt mich sehr stark ein, es ist sehr intensiv. Wenn das alles plötzlich wegfällt, wird sich das sicher seltsam anfühlen. Ich kann aber jetzt noch nicht abschätzen, was das dann mit mir macht. Auf jeden Fall kann ich mir gut vorstellen, dass ich meine Erfahrungen auch nach der offiziellen Pension für humanitäre Initiativen weiterhin einbringe. Auf der anderen Seite spüre ich aber auch das Bedürfnis, dieses Kapitel nach der Pension zu schliessen und eine neue Seite aufzuschlagen.

Was sollte Ihr Nachfolger beziehungsweise Ihre Nachfolgerin mitbringen?

Diese Person muss das humanitäre Feuer in sich haben. Dazu zählen unter anderem eine grosse Motivation und die volle Bereitschaft, sich in diesen Job hineinzugeben, mit allem, was dazugehört. Hier braucht es eine grosse Flexibilität und Anpassungsfähigkeit, jeder Arbeitstag sieht anders aus und stellt neue Herausforderungen. Auch braucht es eine gewisse Frustrationstoleranz: Die humanitäre Hilfe ist nur ein Teil, man kann damit nicht alles Leid aus der Welt schaffen. Oft gibt es Rückschläge. Das darf meine Nachfolgerin oder meinen Nachfolger nicht erdrücken, sondern sollte erst recht motivieren, weiterzumachen. Zudem bin ich überzeugt, dass konkrete Erfahrungen im Feld durch nichts ersetzt werden können. Von meiner Zeit beim IKRK und der UNO zehre ich noch heute.

Wie hilft die Solidarität der Schweiz den Ukrainerinnen und Ukrainern?

Das Bewusstsein zum Krieg und die Solidarität in der Schweiz sind enorm gross. Auch in den Medien ist der Krieg sehr präsent. So schlimm die Situation in der Ukraine ist: Wir dürfen andere Krisen deswegen keinesfalls vernachlässigen. Da bereitet mir vor allem die sich anbahnende Hungerkrise am Horn von Afrika grosse Sorgen. Wir dürfen die globalen humanitären Herausforderungen nicht wegen einer sehr prominenten, sehr nahen Krise vergessen. Die weltweiten humanitären Bedürfnisse sind gigantisch. Deswegen sorgen wir dafür, dass die Einsätze in der Ukraine nicht zulasten anderer gehen. Die humanitäre Hilfe hat ein globales Mandat: Wenn es morgen ein katastrophales Erdbeben in Südamerika gibt und die Menschen dort unsere Hilfe brauchen, dann schicken wir unsere Leute auch dorthin.